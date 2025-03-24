Выносили детей на мороз и стригли налысо: странные привычки бабушек и дедушек в СССР

Поездки к бабушке с дедушкой во взрослом возрасте мы обычно вспоминаем с теплотой. Однако во времена СССР были в этих визитах и неприятные моменты.

Видео дня

В обществе бытовали довольно странные мифы об уходе за детьми, которые часто выливались в неприятные и даже нелепые практики. OBOZ.UA рассказывает о самых ярких из них.

Стрижка налысо

В советское время почему-то считалось, что ребенка в младенческом возрасте обязательно нужно постричь налысо. Якобы это должно было сделать его шевелюру в будущем более густой, а волосы крепкими. Современные исследования говорят – все это в значительной степени зависит от генов и остриганием ребенка налысо не регулируется. Из других странных практик по уходу за волосами в СССР были смазывание их чистыми растительными маслами и лечение педикулеза (вшей) керосином. Последнее могло существенно обжигать кожу ребенка.

Закаливание

Советские бабушки и дедушки хорошо знали, чем была на самом деле советская медицинская система – хамство, насилие, некомфортные больницы и поликлиники, отсутствие качественной анестезии. Чтобы уберечь внуков от всего этого, их старались закалять. Закаливание выражалось в обливании холодной водой, а зимой – в пробежках по снегу босиком и холодных обтираниях на улице. Нужно ли говорить, что смысла в таких практиках на самом деле не так много. Здоровый сон, качественное питание и управление стрессом оказывают большее влияние на иммунитет человека.

Слишком теплая одежда

Удивительно, что рядом с закаливанием в СССР шла такая практика, как закутывание ребенка в теплую одежду, чтобы он ни за что не замерз. Малышей одевали в толстые и кусачие шерстяные свитера, закутывали в тяжелые шубы и перематывали пуховыми платками для уверенности. Конечно, теплая шапка тоже была обязательной. Кутали детей даже летом. На самом деле заботиться о том, чтобы ребенок не замерз, действительно важно. Особенно в первые месяцы, когда его организм сам не очень хорошо справляется с терморегуляцией. Однако делать это надо умеренно, ведь перегрев на деле ничем не лучше переохлаждения.

Перекармливание

Поскольку даже базовые продукты (свежие овощи, мясо и т.п.), не говоря уже о вкусных и качественных, были в СССР дефицитом, детей пытались откармливать всем, что удавалось достать. При этом количество пищи часто заменяло качество. Детские порции по размеру часто конкурировали со взрослыми и все приходилось есть с хлебом. Если бабушка и дедушка жили в деревне, они забирали внуков к себе на лето и кормили продуктами из собственного хозяйства. И это был хороший способ обеспечить ребенку качественное полноценное питание.

Лечение народными методами

Еще одним способом уберечь ребенка от встречи с советской медициной были так называемые народные методы лечения. Бабушки и дедушки применяли к внукам те же практики, которыми лечили в детстве. В ход шли травы, адские смеси молока с другими субстанциями, барсучий жир, обтирание уксусом, водкой, а то и скипидаром. А также противопростудное дыхание паром над кастрюлей с картофелем, что на самом деле может завершиться ожогами. Современные жаропонижающие средства и антибиотики, если их назначил врач, справляются с детскими простудами гораздо лучше и без неприятных процедур.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в СССР детям промывали мозги пропагандой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.