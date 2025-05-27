Выходил последним, прикрывая собратьев: в Харькове попрощались с полицейским, который погиб на Липецком направлении. Фото

В Харькове 27 мая провели в последний путь Юрия Баранова - сержанта полка полиции особого назначения. Герой отдал свою жизнь за независимость Украины 23 мая на Липецком направлении.

Видео дня

Об этом сообщает "Суспільне". Во время ротации группа Юрия Баранова попала под атаку вражеских FPV-дронов. Юрий остался прикрывать отход собратьев - и отдал свою жизнь, чтобы спасти других.

По словам командира подразделения Сергея Щебетуна, Баранов был вооружен противодронным ружьем. Он успел обнаружить вражеский дрон и сделал несколько выстрелов, чем предупредил другие подразделения об угрозе. Сам же избежать взрыва не смог.

"Он потерял сознание. Его собратья на руках смогли вынести к стабпунту. К сожалению, автомобилем туда подъехать уже нет возможности. Врачи два часа не пытались спасти ему жизнь, но не приходя в сознание Юрий умер", – рассказал Щебетун.

В полицейское подразделение Юрий пришел в 2023 году - до этого не имел военного опыта, был гражданским. Но за короткое время стал примером настоящего воина. В 2024-м он участвовал в боях за Торецк в Донецкой области, где проявил себя чрезвычайно отважно. За героизм был награжден Золотым Крестом, а также знаком отличия президента Украины за участие в обороне государства.

Сергей Щебетун вспоминает еще один героический поступок Юрия: во время боя, когда его командир был тяжело ранен и почти потерял ногу, именно Баранов оказал ему первую помощь и помог эвакуироваться. Тогда Юрий сам получил контузию, долгое время лечился, но после выздоровления снова вернулся к службе.

У Юрия Баранова остались жена, 11-летняя дочь и мать. Ему было 35 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 мая в Киеве попрощались с актером и телеведущим Максимом Нелипой, который отдал жизнь за Украину. Военнослужащий встал на защиту с первых дней полномасштабной войны и проходил службу в составе 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов, его жизнь оборвалась 12 мая во время выполнения боевого задания.

На Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастова Киевской области Николай Касяненко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 21 мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!