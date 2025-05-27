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Ему навсегда будет 25: на фронте погиб военный с Киевщины Николай Касяненко. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
7,3 т.
Ему навсегда будет 25: на фронте погиб военный с Киевщины Николай Касяненко. Фото

На Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастова Киевской области Николай Касяненко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 21 мая.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская община в скорби. 21 мая в ожесточенном бою с врагом, до последнего вздоха защищая Украину, погиб фастовчанин – воин Николай Касяненко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 30 сентября 1999 года в городе Фастов. Учился в местной школе, где окончил 9 классов. В 2019 году получил специальность младшего специалиста по специальности "обработка древесины", завершив обучение в Малинском лесотехническом колледже. После этого работал в Фастовском лесничестве.

Ему навсегда будет 25: на фронте погиб военный с Киевщины Николай Касяненко. Фото

В 2020 году Николая призвали в ряды Вооруженных сил Украины, где он выполнил свой воинский долг и вернулся домой. Но с началом полномасштабного вторжения в 2022 году он снова стал к оружию - был гранатометчиком.

Герой был отважным воином, надежным побратимом, всегда готовым прийти на помощь. Его уважали за выдержку, искренность, чувство юмора и несокрушимую веру в победу. Погиб воин 21 мая в Запорожской области во время выполнения боевого задания.

"Николай был молодым, искренним, трудолюбивым парнем. Добрым и порядочным человеком. Всегда помогал родителям и сестрам, был надежной опорой для семьи. Его светлая улыбка, искренность и доброта останутся в памяти всех, кто его знал. В вечной скорби по Николаю остались мама, сестры и брат", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб военный из Броваров Киевской области Артур Коваленко. Жизнь защитника Украины оборвалась 16 ноября 2024 года.

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