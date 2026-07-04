Как сэкономить: эффективные привычки времен СССР

Быт людей в СССР в основном ассоциируется с вечным дефицитом, многочасовыми очередями и заваленными хламом антресолями. Однако люди, прошедшие через жернова столь сурового бытового дискомфорта, извлекли из него и некоторые полезные навыки. Например, умение экономить.

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Смена эпох превратила мышление в категориях "нового не достанем" и "надо беречь то, что есть" в осознанный подход к потреблению. OBOZ.UA вспоминает, какие привычки, унаследованные из СССР, помогают развивать финансовую грамотность. И каким образом они трансформировались из вынужденных неудобств в рациональный подход.

Ремонтировать, а не выбрасывать

Одежда, обувь и бытовая техника в СССР были дефицитными и стоили дорого. Купить новое хорошее пальто или телевизор было целым событием, на которое копили деньги месяцами, а то и годами. Если вещь ломалась, альтернативы ремонту просто не существовало – ее латали и перешивали, пока она не начинала разваливаться в руках.

Сегодня ремонт часто обходится дороже новой вещи, из-за чего мир захватило неуемное потребление. Однако привычка чинить вещи возвращается в виде тренда на апсайклинг (перешивание старой одежды или пошив новых вещей из остатков старых) и философии сознательного потребления. Люди, сохранившие навыки, заложенные еще в советские времена, ремонтируют качественную технику или дорогие вещи, чтобы не тратиться зря на новые.

Делать запасы

Главной причиной, по которой в каждом советском доме была кладовая с бакалейными продуктами и соленьями на зиму, была тотальная неопределенность. Если сегодня в магазин "выбрасывали" дефицитный товар (зеленый горошек, туалетную бумагу, гречку или сгущенное молоко), нужно было брать столько, сколько давали в руки. Никто не знал, когда этот товар появится в продаже в следующий раз, поэтому забитые запасами подвалы, антресоли и балконы были нормой.

Сегодня запасы делают не из-за страха перед пустыми полками, а ради выгоды и оптимизации времени. Люди ищут выгодные предложения и закупают продукты и товары большими партиями заранее. Это помогает сэкономить деньги и тратить меньше времени на поиск необходимого. Кроме того, в современных военных реалиях это часть базовой безопасности – иметь базовый запас на случай отключений электроэнергии или чрезвычайных ситуаций.

Использовать многократно

Одноразовых вещей в современном понимании в Союзе почти не было. Пластиковые пакеты были редкостью, поэтому их стирали и сушили. Стеклянные банки и бутылки ценились на вес золота, ведь новую тару для домашнего варенья или молока взять было негде.

Сейчас повторное использование тары помогает рациональнее планировать домашнее хозяйство и оставлять после себя меньше отходов. Контейнеры от сладостей, банки от продуктов служат для хранения и фасовки припасов. При этом от чрезмерного количества одноразовых предметов сейчас тоже принято отказываться – носить с собой шопер (как когда-то авоску), брать термочашки для кофе и стеклянные контейнеры для обедов и т. д.

Составлять списки покупок

Список покупок в советские времена был стратегическим планом забега по полупустым магазинам. Нужно было четко рассчитать время, бюджет и учесть, какие товары в каких точках города теоретически можно "достать". Ошибка в планировании означала напрасную потерю нескольких часов в очередях.

Теперь составление списка – это базовый инструмент тайм-менеджмента и финансовой грамотности. А на смену бумажкам для заметок пришли мобильные приложения со списками и для учета расходов. Список помогает не поддаваться маркетинговым уловкам супермаркетов, избегать импульсивных покупок и существенно экономить семейный бюджет.

Обмениваться вещами и брать напрокат

Из-за ограниченного доступа к товарам и высоких цен люди делились друг с другом имеющимися вещами. Детскую одежду, которая быстро становилась мала, передавали по кругу между родственниками и соседями. Государственные пункты проката позволяли взять на лето палатку или воспользоваться стиральной машинкой, которую было трудно купить для личного пользования.

Эта привычка эволюционировала в ультрамодную экономику совместного использования. Онлайн-барахолки, каршеринг, обмен книгами, аренда вечерних платьев, вечеринки с обменом вещами и даже целые ярмарки – способов поделиться и обменяться хватает. И это удобный способ получить вещь без переплат за постоянное владение.

Экономить ресурсы

Хотя тарифы на воду и свет в СССР были низкими, государство вело жесткую пропаганду экономии. К тому же электроприборы были прожорливыми, а системы снабжения часто работали с перебоями, что дополнительно заставляло людей ограничивать потребление.

Сегодня экономить ресурсы нас заставляют высокие цены на них. И это называется энергоэффективностью. Люди устанавливают экономные LED-лампы, "умные" термостаты для отопления и покупают бытовую технику класса максимальной энергоэффективности, чтобы уменьшить счета и свой углеродный след. Ведь забота об окружающей среде – еще один весомый мотив вести себя именно так.

Готовить дома и рационально использовать продукты

Общественное питание (в основном столовые) в СССР было специфическим, а блюда, которые подавали в заведениях, не всегда были вкусными. При этом попасть в ресторан мог не каждый, а еда там была по карману разве что элите. Поэтому готовили в основном дома. А поскольку продукты доставались тяжелым трудом и многочасовым стоянием в очередях, выбрасывать черствый хлеб или остатки каши считалось недопустимым — их обязательно "реанимировали" в новые блюда.

Сейчас приготовление еды дома – это настоящий модный тренд. А экономия продуктов – целая философия. Люди планируют меню, самостоятельно готовят здоровые блюда, контролируют качество ингредиентов и калорийность рациона. Остатки продуктов часто замораживают или используют для приготовления новых блюд, чтобы не выбрасывать на мусорное ведро деньги, заработанные собственным трудом.

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