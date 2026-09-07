"Вы видите врага там, где его не видят другие": генерал Плахута поздравил бойцов-разведчиков

Командующий Силами территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Плахута поздравил военнослужащих-разведчиков Сил ТРО с Днём военной разведки Украины. Он также наградил военнослужащих.

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Об этом сообщили в Силах территориальной обороны ВСУ.

"Вы видите врага там, где его не видят другие. И действуете там, где сложнее всего", — сказал он.

По его словам, значительная часть работы разведчиков остается за кадром, однако именно благодаря их деятельности Силы обороны получают информацию о планах противника, наносят ему потери и не позволяют достигать поставленных целей.

"Ваша работа часто остается незаметной. Большинство ваших операций никогда не станет достоянием общественности. Но именно благодаря вам Силы обороны знают, что планирует враг, наносят ему потери и лишают его возможности достигать своих целей. За каждой успешной операцией — ваш профессионализм, выдержка и готовность действовать там, где сложнее всего", — подчеркнул командующий.

Плахута также поблагодарил военнослужащих, которые ежедневно работают ради безопасности и независимости Украины, и почтил память разведчиков, погибших при защите государства.

"Их подвиг навсегда останется в наших сердцах", — подчеркнул он.