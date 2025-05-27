'Иду на вы': история о ССО – ужас для врага, гордость для Украины

Во вторник, 27 мая, страна поздравляет воинов Сил специальных операций – тех, кто действует скрытно, но эффективно.

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ССО – это элита украинского войска, которая работает там, где сложнее всего: на передовой под плотным огнем или в глубоком тылу врага во время диверсионных и разведывательных операций.

В День ССО хотим отметить легендарные части спецназначения, каждая из которых имеет свой боевой путь, героев и уникальный опыт.

3-й отдельный полк имени князя Святослава Храброго – один из первых, кто встретил войну в 2014 году, 8-й отдельный полк имени князя Изяслава Мстиславича – мастер рейдов по тылам противника, 4-й и 6-й отдельные полки "Рейнджер" – эталоны современной разведки и ночного боя.

Не менее важную роль играют 144-й центр и 73-й морской центр имени кошевого атамана Антона Головатого, результаты работы которых громко отзываются в штабах врага. А еще вспомним технологическую платформу ССО – Отдельный полк связи и "Баллисту". Задачи у всех частей разные, но цель одна – обеспечить Украине преимущество на поле боя.

Аксакалы украинских спецопераций

История 3-го полка началась задолго до официального рождения ССО. Его воины выполняли специальные задания командования ВСУ еще в мирные времена, а на передовой они – с первых боев на Донбассе. "Иду на вы", – слова князя Святослава Храброго стали главным лозунгом не только подразделения, а всех Сил специальных операций.

Бойцы 3-го полка участвовали в самых тяжелых боях. Иловайск, ДАП, Саур-Могила, Светлодарская дуга, Попасная, Лисичанск, Соледар, Авдеевка, Купянск... Действия спецназовцев позволяли отбивать у врага позиции, которые считались неприступными. В 2023 году полк провел серию глубоких рейдов в тылу противника на юге, сорвав его наступательные планы, в 2024-м – успешно вел специальные действия на Лиманском направлении.

Воины "тройки" стали символом опыта и холодной эффективности. Техническая разведка, электронная война, антидроновые системы, информационная работа и аналитика – это как раз о них. "Мы не празднуем победы – мы идем на следующую цель", – говорят в подразделении.

8-й полк начал свой путь еще в 1962 году в Изяславе, а сейчас – это одна из самых грозных боевых единиц ССО. Ее бойцы принимали участие в ключевых битвах. Среди них – Донецкий аэропорт, Бахмут, Дебальцево, Лиман, оборона Киевщины, а также множество операций, о которых будут знать только в архивах. В 2023 году именно воины "восьмерки" провели легендарную операцию "Джетта", уничтожив опорный пункт врага под Бахмутом. А в 2024-м совместно со штурмовиками 92-й бригады освободили населенный пункт во время отражения харьковского наступления, продемонстрировав при этом не только силу, но и гуманность – взяли врагов в плен и оказали первую помощь раненым.

8-й полк – это рейды в тылу врага, точечные удары, уничтожение техники, нарушение логистики противника, а также инновации – FPV-дроны, цифровая разведка, слаженные действия малых групп и сложные многоэтапные спецоперации. В январе 2025-го воины захватили в плен двух солдат армии Северной Кореи, что стало важным политическим событием. "Мы не гонимся за громкостью, – говорят бойцы, – мы делаем то, что другие считают невозможным".

Уникальные миссии "Рейнджеров"

Чуть больше года назад на Хмельнитчине был сформирован 6-й отдельный полк "Рейнджер", и с тех пор враг каждый раз узнает, что означает настоящий страх.

Воины под лозунгом "Воля решает" принимают участие в самых сложных операциях. Они работают так, что противник даже не успевает понять, что произошло. Один из бойцов рассказывал, как их группа получила задание уничтожить важный командный пункт врага. Это была сложная миссия – минные поля, патрули, наблюдательные пункты. Но рейнджеры провели многодневную разведку, нашли лазейку и одной ночью устроили настоящий ад. Удар был настолько точным, что противник до утра не мог понять, кто и откуда вышел на их позиции. В итоге ликвидирован склад, уничтожена важная техника – и без потерь среди рейнджеров. Именно такие операции делают 6-й полк одним из самых опасных для оккупантов.

"Наше подразделение – это единый механизм, где каждый боец является незаменимым звеном, а вместе мы – реальная сила, способная выполнять любые задачи", – подчеркивает офицер полка.

Также не так давно отмечал годовщину еще один отдельный полк "Рейнджер" – 4-й. Это подразделение с Кировоградщины, о котором враг не хочет слышать, потому что каждый раз после их операций в рядах захватчиков паника и хаос.

Бойцы "четверки" действуют на передовой, в глубоком тылу противника и в самых сложных условиях. Их работа – специальные действия. Это сложные многоуровневые операции, сочетающие технологии, разведку, психологическое давление на врага. Успешная миссия полка состоялась во время одной из битв на востоке Украины, когда нужно было не только выбить врага с укрепленных позиций, но и уничтожить его резервы еще до того, как они доберутся до передовой.

"Рейнджеры" не только нанесли точные удары по логистическим узлам противника, но и заставили оккупантов ошибочно отправить собственные подкрепления не туда, где их ждали. В результате оборонительные позиции врага просто развалились, а украинские силы взяли инициативу в свои руки.

"Несмотря на то, что наш полк – один из самых молодых в ССО, бойцы, а это опытные и высококвалифицированные спецназовцы, эффективно поражают критические объекты противника, проводят боевую работу в тылу врага", – говорит один из офицеров подразделения.

Спецы и на суше, и на воде

Лозунг 144-го центра – "Умом и силой". Его основной профиль – специальные разведывательные и диверсионные операции. Работа бойцов – добывать критически важную информацию, уничтожать командные пункты, склады боеприпасов и ключевых вражеских командиров. Они не воюют большими силами – они бьют точечно, дерзко, без права на ошибку. Херсонщина, Авдеевка, Часов Яр, Волчанск, Запорожское направление, Курщина...

Одной из последних успешных операций стало освобождение промышленного здания на Покровском направлении. Благодаря слаженной работе и тщательной подготовке бойцы 144-го центра провели молниеносную атаку, которая застала врага врасплох. Удалось взять в плен сразу девять российских военных, среди которых были офицеры. Спецназовцы не только уничтожили важный опорный пункт противника, но и получили ценные разведданные.

73-й морской центр – это узкопрофильные специалисты, водолазы, диверсанты, разведчики. Те, кто умеет исчезать в волнах, а затем появляться в тылу врага.

Центр берет свои истоки еще из советских частей морской разведки. Но настоящее боевое сердце части начало биться с 2014 года. После оккупации Крыма, Иловайска, начала полномасштабной войны, когда морские спецназовцы стали ключевым элементом в операциях на воде, в оккупированной прибрежной зоне и глубоко в тылу.

Бойцы 73-го центра участвовали в освобождении Херсонщины, в рейдах на юге, в проведении десантных и ночных водных операций на Днепре. Они одни из тех, кто в 2022-2023 годах осуществлял разведку и удары на Кинбурнской косе, на островах возле Херсона, на побережье Черного моря. Именно они – участники уникальных операций в акватории, когда даже вражеские катера не чувствовали себя в безопасности. В 2024 году их действия сорвали подготовку морского десанта противника под Очаковом.

Это подразделение, где сочетаются глубокая водолазная подготовка, подрывное дело, дроновая война, разведка, идеальная физическая форма и гибкое мышление. В составе центра – уникальные специалисты: от боевых пловцов до беспилотных операторов. Здесь не просто закаляют тело – здесь формируют новую философию войны на воде. "Мы не оставляем следов. И не повторяемся", – говорят в центре.

Ноу-хау, обучение и надежный тыл

Глаза и уши Сил специальных операций – Отдельный полк связи. В каждой спецоперации его бойцы первыми выходят на позицию и последними ее покидают. Обеспечивают связь, шифрование, РЭБ, работу БПЛА, синхронизацию между группами. Благодаря им работает координация и передаются данные разведки.

Полк работал на самых сложных участках, среди которых Донетчина, Харьковщина, Запорожское направление, Бахмут, Авдеевка. Именно его воины поддерживали связь во время рейдов в тылу, держали каналы в условиях глушения, эвакуировали оборудование под обстрелами и возвращали его в строй за считаные часы.

А еще это высокотехнологичная структура, потому что здесь – Starlink, тактические дроны, РЭБ, полевая криптография, противодействие дронам и кибератакам. В полку служат системные инженеры, операторы РЭБ, аналитики, техники – те, кто может вовремя обнаружить засады и перебросить резервные каналы связи. "И мы не имеем права на сбой", – говорят связисты.

Новейшее элитное подразделение ССО, "Баллиста", стало своеобразным ответом на вызовы современной войны. Приоритеты его спецов – разведка, аналитика, информационная борьба. Дроны-камикадзе, роботизированные системы, сенсоры, инфраструктурные вирусы – это их компетенция.

Это подразделение, которое мыслит наперед. "Баллиста" провела десятки операций на юге и востоке Украины, где удалось уничтожить целые колонны техники, вычислять пункты управления, блокировать передвижение врага и даже проводить информационные взломы. Благодаря ей спецгруппы часто приходили туда, где уже не было сопротивления. "Мы работаем в тени. Но определяем, где будет свет", – полушутя говорят бойцы отряда.

Важную роль в формировании элиты спецназовцев играют учебные центры ССО. Курсы, тренинги, симуляции и полевые тренировки с инструкторами, имеющими боевой опыт, – все это позволяет готовить воинов к самым сложным задачам. Также рядом с боевыми частями работают подразделения логистики, медицины, технического и материального обеспечения. Без них не происходит ни одна спецоперация. Именно эти невидимые герои держат в боеспособном состоянии вооружение, доставляют оборудование на передовую, готовят позиции и эвакуируют раненых. Одним словом, создают надежный тыл.

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