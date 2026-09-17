"Вся жизнь была впереди": в Донецкой области погиб 23-летний спецназовец "Альфы" из Прикарпатья. Фото

В бою против российской оккупационной армии погиб украинский военнослужащий из Ивано-Франковской области Роман Бабий. Жизнь воина оборвалась 15 сентября 2026 года.

Видео дня

Свой последний бой мужчина провел в Донецкой области. Об этом сообщили в Отынийском поселковом совете.

Отдал жизнь за Украину

Воин родился на Прикарпатье 20 августа 2003 года в поселке Отыния. 15 сентября 2026 года жизнь Романа оборвалась на Донбассе.

Защитник служил в звании старшего сержанта, был сотрудником отдела ЦСО "А" Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области.

Роман с честью исполнял свой долг и защищал Украину от российского агрессора. Во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Курицыно Краматорского района Донецкой области позиции тактической группы потерпели удар управляемой авиационной бомбой. В результате Роман погиб, отдав свою жизнь за Украину.

"Ему было всего 23 года. Он имел всю жизнь впереди – мечты, планы, любивших людей и будущее, которое так и не успел увидеть. Его путь прервала война", – отметили в поселковом совете.

Напомним, в Краматорске Донецкой области российские оккупанты убили полицейского Андрея Балицкого. Жизнь мужчины оборвалась из-за удара российского дрона по служебному автомобилю. Андрей Балицкий получил смертельные ранения 14 сентября.

Также в бою против российской оккупационной армии погиб украинский военнослужащий из Тернопольской области Руслан Золотарь. Защитник проходил службу в составе 59-й отдельной механизированной бригады.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 1 августа 2026 года во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Софиевская Борщаговка Киевской области Александр Ткач. Воин отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!