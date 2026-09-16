Ему навсегда будет 35: в Краматорске из-за удара российского дрона погиб полицейский. Фото
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В Краматорске Донецкой области российские оккупанты убили полицейского Андрея Балицкого. Жизнь мужчины оборвалась из-за удара российского дрона по служебному автомобилю.
Андрей Балицкий получил смертельные ранения 14 сентября. Об этом сообщили в полиции Донецкой области.
Полицейский служил народу Украины
Андрей родился 4 апреля 1991 года в городе Горловка. В 2012 году окончил Луганский государственный университет внутренних дел и работал в родной Горловке. В 2014 году, оставшись верным присяге, переехал и нес службу на разных должностях в территориальных подразделениях полиции Краматорского района.
Во время полномасштабной войны под ежедневными обстрелами обеспечивал правопорядок, фиксировал военные преступления России и помогал людям.
С 2026 занимал должность начальника отдела вооружения управления логистики и материально-технического обеспечения ГУНП в Донецкой области.
Более 10 лет до последнего вздоха Андрей Балицкий служил народу Украины. У полицейского остались мать, брат, жена и 11-летняя дочь.
Напомним, в бою против российской оккупационной армии погиб украинский военнослужащий из Тернопольской области Руслан Золотарь. Защитник проходил службу в составе 59-й отдельной механизированной бригады.
Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 1 августа 2026 года во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Софиевская Борщаговка Киевской области Александр Ткач. Воин отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.
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