Отдал жизнь за Украину: на войне погиб защитник из Тернопольщины. Фото

В бою против российской оккупационной армии погиб украинский военнослужащий из Тернопольской области Руслан Золотарь. Защитник проходил службу в составе 59-й отдельной механизированной бригады.

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Его боевой путь длился 12 лет. Об этом сообщили в Трибуховской объединенной территориальной громаде.

Жизненный путь воина

Мужчина служил командиром 5 экипажа беспилотных авиационных комплексов 2 взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов.

Когда началась антитеррористическая операция, Руслан был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины. В 2014-2015 годах принимал участие в обороне Дебальцево Донецкой области.

С первых дней полномасштабного вторжения мужчина снова стал на защиту Украины. Держал оборону Николаева, выполнял боевые задания на Донецком направлении. Жизнь воина оборвалась 11 сентября 2026 года.

"Позади остался очень тяжелый боевой путь – 12 лет службы, борьбы и защиты Украины. Свой последний бой Руслан Евгеньевич принял на Днепропетровском направлении, в районе населенного пункта Чугуево Синельниковского района Днепропетровской области", – говорится в сообщении.

Смерть воина стала невосполнимой потерей для его семьи, родных, друзей, побратимов и всей трибуховской громады. Руслан был верным мужем, лучшим папой, надежной опорой для своей семьи.

Напомним, на фронте при выполнении боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Виктор Плотский. Сердце защитника Украины остановилось 11 мая 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 1 августа 2026 года во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Софиевская Борщаговка Киевской области Александр Ткач. Воин отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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