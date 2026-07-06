Встал на защиту страны ещё в 2014 году: на фронте погиб выпускающий редактор известного телеканала. Фото

Украина продолжает терять своих лучших людей в несправедливой войне со страной-террористом. Стало известно, что на фронте погиб выпускающий редактор известного телеканала ТЕТ Иван Трембовецкий.

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Мужчина встал на защиту страны ещё в 2014 году. Об этой печальной новости сообщили в пресс-службе медиагруппы 1+1.

"Сегодня в семью Плюсов поступила ужасная новость. На войне погиб наш коллега, выпускающий редактор телеканала ТЕТ и в свое время – 2+2, Иван Трембовецкий. Иван встал на защиту нашей страны еще в начале войны, в 2014 году, первым среди сотрудников "Плюсов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что погибший Герой в составе легендарной 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ прошел Дебальцево, Пески и защищал Донецкий аэропорт.

С началом полномасштабной войны Иван снова пошел в армию, последние три года служил в ГУР, а недавно перевелся в 8-й армейский корпус ДШВ, в 238-й отдельный батальон беспилотных систем "Черный сокол", воевал на Сумском направлении.

"Иван боролся за нашу независимость мужественно и преданно. Несмотря на ранения, он возвращался в строй, пользовался большим уважением со стороны собратьев и коллег, всегда оставался человечным и настоящим патриотом своей страны", – говорится в сообщении.

В медиагруппе отмечают, что в гражданской жизни Иван был невероятным профессионалом, душой компании и человеком, который действительно умел разгонять тучи вокруг. Мужчина любил свое дело и ждал возвращения к родным "плюсам", а "мы – встречи с ним в кругу близких".

"Ушел из жизни великий человек, герой, патриот, муж, отец двух дочерей, отдавший свою жизнь за мирное будущее. Ивану навсегда останется 43 года. Вечная память и вечная слава!" – так прокомментировали печальную новость на канале 1+1.

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