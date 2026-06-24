Отдал жизнь за Украину: на войне с Россией погиб 25-летний доброволец из Литвы. Фото

Защищая Украину от российских захватчиков, погиб на войне 25-летний литовский доброволец Игнас Кайлюс. С начала июня он пропал без вести, выполняя боевое задание.

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Об этом сообщило издание LRT. Это третий литовский доброволец, погибший, защищая свободу и независимость Украины.

Что известно

Игнас Кайлюс служил в Вооруженных силах Украины с февраля в должности помощника гранатометчика.

Последнее боевое задание он выполнил 2 июня. Воину было 25 лет.

Информация о его исчезновении во время боевого задания поступила в начале июня. Тогда издание "15min" сообщало, что район, в котором находился литовский воин, подвергся обстрелу со стороны российских войск. После этого о его судьбе ничего не было известно.

"Наш дорогой брат из Литвы, который служил в Украине добровольцем, отдал свою жизнь на поле боя. Честь, слава и благодарность нашему брату", – говорится в сообщении, посвященном памяти Игнаса Кайлюса.

Игнас Кайлюс – третий литовский доброволец, погибший за Украину. Ранее на фронте в Украине погибли еще двое литовцев – Тадас Тумас и Томас Валентелис.

Так, Тадас Тумас погиб в 2024 году под Бахмутом, сражаясь за независимость Украины. Обстоятельства его гибели не приводятся, однако есть информация о том, что Тадас Тумас вместе с ещё одним украинским военнослужащим перевозил мины на передовую под Бахмутом, когда в их машину попал БПЛА российских оккупантов.

Тадас Тумас имел позывной "Милжинас" и служил в 92-й бригаде Вооруженных сил Украины. По словам его коллеги, руководителя инструкторской миссии в Украине Сигитаса Маляускаса, Тадас Тумас был минометчиком, но также выполнял обязанности водителя, стрелка и разведчика.

Еще один литовский доброволец, воевавший в составе ВСУ, Томас Валентелис погиб 13 марта 2025 года, выполняя боевое задание в Купянском районе Харьковской области. Мужчина вступил в украинскую армию и полгода служил в составе Международного легиона.

Тело погибшего добровольца было успешно эвакуировано с поля боя в ночь на 8 апреля. Документов и личных вещей Томаса не нашли, поэтому сослуживцы уверены, что вещи забрал противник.

20-летний Томас Валентелис ранее жил в Великобритании, родом был из литовского города Биржай.

У погибшего осталась жена, которая работает переводчиком в издательстве, и двое маленьких детей.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что правительство обновило процедуры оформления документов для иностранцев, которые присоединились к обороне Украины или планируют это сделать. Правила пребывания и оформления документов для иностранных добровольцев в армии упростили. Также ввели новые возможности легального пребывания в стране.

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