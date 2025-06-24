Ему навсегда будет 28: во время выполнения боевого задания погиб защитник с Хмельнитчины. Фото

На войне оборвалась жизнь молодого воина Военно-морских сил ВСУ Виталия Кошелюка из Хмельницкой области. Во время военной службы защитник был награжден знаком отличия президента Украины "Крест боевых заслуг".

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Теперь Герою навеки осталось 28 лет. О потере сообщила в Facebook Летичевская поселковая объединенная территориальная громада.

Кошелюк Виталий Юрьевич, 21.05.1997 г. р., был родом из села Грушковцы Грушковецкого старостинского округа. После окончания школы получал образование в Киевском региональном высшем профессиональном училище строительства.

Знакомые говорят, что это был очень светлый человек. Жизнелюб, оптимист, мужчина доброй души и приветливого характера, он наполнял мир позитивом и радостью. Таким улыбающимся, искренним он остался в памяти всех, с кем пересекались его жизненные дороги.

В ряды защитников Виталий Кошелюк присоединился в июле 2023 года, служил в Военно-морских силах ВСУ. За выдающуюся личную храбрость и отвагу при выполнении боевых задач, самоотверженное служение народу Украины, верность присяге, добросовестное выполнение воинских обязанностей и патриотизм младший сержант был награжден одной из высших государственных военных наград – знаком отличия президента Украины – "Крест боевых заслуг".

Защитник погиб 15 июня 2025 года во время выполнения боевого задания на Днепропетровщине. У него остались любимая жена и родные.

Простились с Героем 23 июня в родном селе Грушковцы. Жители громады своим участием почтили память отважного защитника, который отдал свою жизнь за мирное будущее Украины.

"Невосполнимая потеря для семьи отозвалась болью в сердцах каждого, кто знал Виталия, учился с ним, работал, общался, дружил. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, боевым побратимам и всем, кто его знал. Скорбим вместе с вами", – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июня в Хмельницком провели в последний путь бойца 37-й ОБМП Ярослава Туптинского, который погиб в боях на Покровском направлении фронта. До мобилизации мужчина работал в детском саду и был председателем ОСМД.

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