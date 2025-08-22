Все средства от продаж в День Независимости – на ВСУ: владелец 'DOMINO' Антон Шухнин запустил флешмоб

Владелец ТМ "DOMINO" Антон Шухнин запустил флешмоб ко Дню флага и Дню Независимости: все доходы, полученные сетью магазинов в эти дни, он передаст на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Видео дня

Об этом сообщил сам Шухнин и призвал других предпринимателей поддержать инициативу.

"Бизнес – это не только о прибыли. Это об ответственности перед страной и людьми. Тем более во время войны. Поэтому наша сеть "DOMINO" постоянно помогает ВСУ. В канун Дня флага и Дня Независимости мы решили усилить наш взнос в будущую Победу. Все средства, заработанные в эти дни сетью "DOMINO", пойдут на помощь фронту", – написал Антон Шухнин.

Он отметил, что это не рекламная акция, а желание поддержать армию.

"Приглашаю в "DOMINO" в эти праздники. Каждый, кто сделает у нас покупку в субботу и воскресенье, не только получит качественную вещь, но и фактически задонатит на армию. Это то, что важно именно сейчас. Это не акция и реклама. Это наш способ помочь тем, кто ежедневно защищает наши жизни", – подчеркнул Шухнин.

Владелец ТМ "DOMINO" призвал другие бизнесы последовать его примеру и поддержать военных, потому что ощутил на себе последствия оккупации.

"Вместе с переговорами идет и война. Мы должны постоянно помогать ребятам и девчатам на передовой. Без сильной армии не будет ни украинского бизнеса, ни страны. Я это сполна ощутил на себе, когда после оккупации Донецка потерял почти все. Мы не должны потерять себя. Не имеем права лишиться страны. Наша обязанность постоянно поддерживать тех, кто нас защищает и спасает страну", – подчеркнул Шухнин.