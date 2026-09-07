Врут на каждом шагу и всем: хронические лжецы по знаку зодиака

Не все знаки зодиака имеют честный характер и особенность говорить правду. Среди всех, наиболее болтливые и те, кто постоянно живет в море лжи – Стрельцы.

Видео дня

Астрологи выделяют 3 знака зодиака, которые постоянно и всем врут, при этом даже не замечают как это стало их образом жизни.

3 место – Стрелец

Стрельцы могут преувеличивать и приукрашивать факты. Часто это делается без злого умысла – просто для эффекта. Но грань между правдой и фантазией иногда стирается.

2 место – Близнецы

Близнецы – мастера слова и быстрой адаптации. Они могут легко менять версии событий в зависимости от ситуации.

1 место – Овен

Овны действуют импульсивно и могут соврать на эмоциях. Это не всегда продуманный обман, но именно из-за скорости реакций они лидеры рейтинга. Их правда часто зависит от момента.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.