Время погрузиться в знания: астропрогноз на 15 июля

Во вторник, 15 июля продолжается 20 лунный день. Луна находится в созвездии Рыб, а Солнце – Рака.

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О том, что обязательно нужно сделать в этот вторник, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, это будет день, посвященный знаниям.

"Это день мудрости, день знаний, день мудрецов. В этот день нужно погружаться во внутренние знания", – посоветовала Исита Гая.

Она порекомендовала сегодня всеми возможными способами искать себе новую, ранее неизвестную информацию. "Вы можете знакомиться с новыми знаниями, сходить в библиотеку, купить новую книгу. Вы можете почитать какую-то новую информацию", – сказала она.

Еще одним методом познать мудрость астролог назвала медитацию. "В этот день в медитации вы можете соединиться с мудростью многих других людей", – объяснила Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 15 июля для всех знаков зодиака – кому стоит устроить себе день отдыха.

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