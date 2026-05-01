Трамп сообщил Конгрессу, что считает войну с Ираном 'завершенной' – медиа

В пятницу, 1 мая, президент США Дональд Трамп сообщил Конгрессу, что война с Ираном "завершена". Его заявление прозвучало на фоне застоя в переговорах с Тегераном и длительной военной блокады иранских портов.

Об этом пишут западные медиа, в частности, Politico и The Associated Press. Издания отмечают, что это заявление Трампа является попыткой успокоить споры о необходимости одобрения войны в Иране Конгрессом.

Белый дом направил в Конгресс письмо, в котором президент США заявил, что военные действия с Ираном "прекратились".

Такое заявление Трампа фактически нивелирует установленный законом крайний срок – 1 мая – для одобрения членами Конгресса продолжения войны с Ираном.

Ближневосточный конфликт достиг 60-дневного срока, по истечении которого боевые действия должны быть прекращены, если законодатели не санкционируют дальнейшее применение военной силы.

Трамп утверждает, что прекращение огня с Тегераном фактически останавливает этот процесс.

"С 7 апреля 2026 года между Соединенными Штатами и Ираном не было обмена огнем. Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены", – написал Дональд Трамп, отметив, что он продлил прекращение огня на неопределенный срок.

Издания отмечают, что это письмо в Конгресс имеет целью предотвратить обострение борьбы на Капитолийском холме, где Трамп сталкивается с перспективой потери поддержки республиканцев, поскольку война продолжается уже второй месяц без четкой стратегии выхода.

Однако аргументация Белого дома, изложенная в письме, вряд ли понравится демократам и некоторым республиканцам, которые заявляют, что военную кампанию нужно свернуть, поскольку она достигла установленного законом рубежа, отмечают медиа.

Письмо также появилось в то время, когда переговоры США с Ираном зашли в тупик.

