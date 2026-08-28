Врачи до последнего боролись за его жизнь: в Херсонской области погиб капитан службы гражданской защиты. Фото

Каждый день Украина теряет своих героев в войне с Россией, в частности тех, кто помогает спасать жизни. На этот раз в результате атаки российского дрона в Херсонской области погиб капитан службы гражданской защиты Александр Чижевич.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Погибшему спасателю было 37 лет.

"В результате атаки российского дрона погиб главный инспектор отдела контроля за содержанием защитных сооружений и организации эвакуационных мероприятий Управления гражданской защиты и превентивной деятельности Главного управления, капитан службы гражданской защиты Александр Чижевич", – говорится в сообщении спасателей.

В результате удара Чижевич получил осколочные ранения и был госпитализирован. Врачи пытались спасти спасателя, но ранения оказались смертельными.

"Александр был офицером, который ежедневно выполнял свою работу в условиях войны, помогал людям и оставался верным присяге и службе. Разделяем боль родных и близких Александра. Склоняем головы в скорби", – говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье во время ликвидации последствий вражеской атаки погиб пожарный-спасатель. Российские войска нанесли повторный удар дроном по месту, где работали экстренные службы. Жертвой атаки стал спасатель с многолетним стажем службы Александр Продан.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сумах скончался 30-летний спасатель Алексей Столяренко, получивший тяжелые травмы при ликвидации последствий российской атаки. Во время тушения пожара, возникшего после попадания российского беспилотника, обрушились конструкции, и мужчину придавило бетонной плитой.

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