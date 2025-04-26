Возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы: синоптики предупредили об изменении погоды в последнее воскресенье апреля

В последнее воскресенье апреля синоптики предупредили об изменениях в погоде. В частности, в Украине похолодает. Возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении "Укргидрометцентра". Осадков 27 апреля синоптики почти не прогнозируют, но предупреждают о стихийных метеорологических явлениях по Украине.

Ночью 27 апреля в Украине, кроме Крыма и Приазовья, на поверхности почвы заморозки 0-5°С (I уровень опасности, желтый). В большинстве западных и северных областей и в воздухе заморозки 0-3°С (II уровень опасности, оранжевый).

На территории Украины в воскресенье, 27 апреля, ожидается переменная облачность. Днем в восточных областях местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6°С тепла, в Украине кроме Крыма и Приазовья на поверхности грунта заморозки 0-5°С. В большинстве западных и северных областях и в воздухе заморозки 0-3°С. Днем 7-12°С тепла, в Закарпатье и юге страны 11-16°С.

В столице и области 27 апреля также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6°С тепла, на поверхности грунта заморозки 0-5°С, днем 7-12°С тепла. В Киеве ночью 1-3°С, на поверхности грунта заморозки 0-2°С. Днем 10-12°С тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже в конце весны возможно постепенное поднятие температуры воздуха, в том числе до +25 градусов. Однако точно спрогнозировать наступление летней погоды невозможно.

Напомним, что последствия глобального изменения климата уже оказывают существенное влияние на большую часть нашей планеты. Эксперты предупреждают, что в ближайшее время изменение климата и глобальное потепление приведут к росту катастроф.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!