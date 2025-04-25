Возможны заморозки, но тепло вернется: синоптик рассказала, каких 'сюрпризов' ждать украинцам. Карта

На выходные, 26-27 апреля, по Украине пройдет атмосферный фронт, который отметится дождями с грозами в некоторых областях. В ближайшие дни во многих регионах похолодает, на поверхности почвы возможны заморозки.

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Со следующей же недели в стране потеплеет, но не до жары – температура воздуха будет более сдержанной. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в субботу, 26 апреля, погода в Украине будет неустойчивой. Днем атмосферный фронт будет смещаться на юго-восток, поэтому дожди ожидаются на юге, востоке и большинстве центральных областей.

В то время как в западной части и северных областях, кроме Сумщины, ожидается сухая, но тоже прохладная погода.

В западных, северных и большинстве центральных областей прогнозируют понижение температуры воздуха днем до +12… +17 °С. А вот на юге, в восточных областях и Днепре с районами будет тепло – до +20… +26 °С.

"Атмосферный фронт холодным воздухом будет давить на теплый – как результат, северный ветер предусматривается порывистым, иногда даже со штормовыми порывами", – предупредила Диденко.

Она добавила, что в Киеве в ближайшую ночь и утром пройдут грозовые дожди, но днем – без существенных осадков. В субботу днем в столице похолодает до +12... +14 °С.

Синоптик говорит, что в воскресенье, 27 апреля, в Украине будет преобладать прохладная ветреная погода с температурой воздуха +10… +16 °С днем. Дожди пройдут на Полтавщине, Черкасщине, Днепропетровщине, в Кропивницком с районами, местами в южной части и вечером в восточных областях. На остальной территории в воскресенье осадки маловероятны.

В ночные часы 27 и 28 апреля на севере, западе и в центре страны, а 28 апреля и на востоке есть вероятность заморозков на почве.

"На следующей неделе потеплеет, правда, уже до более сдержанных градусов, лето пока помахало нам ручкой", – подытожила Диденко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Киеве 24 апреля был зафиксирован температурный рекорд. Согласно информации синоптиков, воздух в столице после полудня прогрелся до 27,4°С, что выше показателя, который был в 1950 году.

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