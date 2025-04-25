В Киеве 24 апреля зафиксировали температурный рекорд: все подробности

В Киеве в четверг, 24 апреля, был зафиксирован температурный рекорд. Согласно информации синоптиков, воздух в столице после полудня прогрелся до 27,4°С, что выше показателя, который был в 1950 году.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В ближайшее время ожидается похолодание.

"В столице зафиксирован температурный рекорд. Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщает, что, по данным объединенной гидрометеорологической станции Киев 24 апреля, в столице был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха для этой даты", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре отметили, что температура воздуха после полудня достигла 27,4°С, что на 0,4 °С выше, чем в 1950 году.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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