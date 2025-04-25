Украину в выходные накроют дожди, будет похолодание: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В последние выходные апреля погода в Украине претерпевает существенные изменения. Синоптики предупреждают о дождях и понижении температуры.

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После теплой пятницы, когда большинство регионов страны порадует весенним теплом, уже в субботу погодные условия начнут ухудшаться. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В западных областях в субботу ожидаются дожди с грозами, температура будет колебаться в пределах +13…+17 градусов. Однако уже в воскресенье осадки постепенно прекратятся, а воздух ощутимо остынет – до +10…+12 днем и до +2…+4 ночью.

В субботу восток страны будет самым теплым – в Луганской и Донецкой областях до +25…+26 градусов, однако с дождями и грозами. В воскресенье и здесь будет наблюдаться понижение температуры до +14…+16 градусов, небо будет облачным.

На юге Украины 26 апреля температура местами достигнет +21…+23 градуса, то уже 27-го она снизится на несколько градусов. При этом осадки в регионе будут менее интенсивными, но не исключены кратковременные дожди.

На севере и в центре синоптическая картина будет меняться постепенно: в субботу ожидаются дожди с грозами, а воздух прогреется до +15…+17 градусов. Но уже в воскресенье небо прояснится, однако станет холоднее – днем всего +10…+13, ночью до +3.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже в конце весны возможно постепенное повышение температуры воздуха, в частности до +25 градусов. Однако точно спрогнозировать приход летней погоды невозможно.

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