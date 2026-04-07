Возможны выборочные проверки: в Украине усилят меры безопасности на Пасху

На Пасху работники полиции в Украине будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность граждан. Основное внимание будет сосредоточено на местах массового скопления людей, прежде всего вблизи храмов, на улицах и автодорогах.

Правоохранители призывают украинцев соблюдать сигналы воздушной тревоги и способствовать полицейским в выполнении их обязанностей. Об этом пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис рассказала в комментарии OBOZ.UA.

Как будет работать полиция на Пасху

Гирдвилис рассказала, что экипажи полиции будут максимально приближены к местам проведения богослужений. Полицейские будут выполнять превентивные меры, чтобы предупредить возможные провокации и обеспечить безопасность людей. В случае необходимости могут проводиться выборочные поверхностные проверки, исключительно с этой целью.

Гирдвилис подчеркнула, что даже в праздничные дни угроза со стороны РФ остается реальной.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать установленные ограничения. Своевременное реагирование на сигналы и сотрудничество с полицией позволят обеспечить порядок и безопасность во время Пасхальных праздников.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2026 году Страстная седмица начинается 6 апреля и продлится до субботы, готовя христиан к величественному событию – Пасхи, которая приходится на 12 апреля. Этот период посвящен воспоминаниям о земных страданиях Иисуса Христа, его распятии и погребении, что отражено в самом названии недели, ведь "страсти" означают "муки".

