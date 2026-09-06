«Возможность сосредоточиться на будущем»: история защитника Мариуполя Вадима Барана

Защитник Мариуполя, пограничник морской охраны Вадим Баран пережил тяжелые бои за город, ранения, эвакуацию в рамках "вертолетной" спецоперации ГУР МО и длительное восстановление. В рамках проекта "Сердце Азовстали" Рината Ахметова защитник получил комплексную поддержку, в частности собственную квартиру в Одессе.

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Вадим поступил на службу в Госпограничслужбу в 2021 году. Начало полномасштабного вторжения он встретил в море. После известия о наступлении россиян его вместе с сослуживцами направили в Бердянск, а оттуда — на оборону Мариуполя.

Во время боев за город военный получил тяжелое ранение руки, из-за чего конечность частично утратила свои функции. Врачам удалось оперативно оказать помощь и сохранить руку — если бы лечение задержалось еще на день, могла бы понадобиться ампутация.

Из-за тяжелого ранения Вадима эвакуировали в рамках "вертолетной" спецоперации ГУР МО. В первом вертолете для него не хватило места — впоследствии этот борт сбил враг. Защитника эвакуировали вторым вертолётом, который благодаря профессионализму пилота смог успешно добраться до Днепра. После этого Вадима ждало длительное восстановление. В частности, он проходил психофизическую реабилитацию в Одессе при поддержке "Сердца Азовстали". В 2023 году защитник женился. Впоследствии молодая семья получила собственное жилье в Одессе и возможность сосредоточиться на своём будущем.

"Я этого не ожидал. Очень красивая и уютная квартира. Здесь чувствуется тепло, безопасность. Я очень рад начать новую жизнь в новом городе, в новой квартире с новыми силами", — рассказал Вадим Баран.

Поздравить защитника с новосельем тогда пришел его побратим Алексей Кобельков. Почетным гостем стал командир Мариупольского отряда морской охраны Госпогранслужбы Михаил Паславский. Он поблагодарил "Сердце Азовстали" за поддержку пограничников и вручил награду тогдашней руководительнице организации Ксении Суховой.

"От имени руководства Госпограничной службы регионального управления 23-го отряда морской охраны я хочу поблагодарить руководителя и "Сердце Азовстали" за ту поддержку, которую они оказывают нашим собратьям и всем военнослужащим Госпограничной службы. Поблагодарить за нелегкую работу. По поручению председателя Госпогранслужбы хочу вручить награду "За содействие в охране государственной границы Украины" Ксении Суховой", — заявил Паславский.

Вадим вместе с женой Елизаветой и тремя четвероногими начал обустраиваться в новом доме. Для семьи квартира стала важной опорой после пережитого и возможностью строить дальнейшую жизнь в новом городе.После войны, ранения или плена человеку важно не только восстановиться, но и вновь обрести свой путь, опору и будущее. Именно в этом заключается суть посттравматического роста — пройти путь от реабилитации к самореализации, найти новые смыслы и возможности двигаться дальше. Это направление сегодня является ключевым в работе "Сердца Азовстали" с защитниками Мариуполя.