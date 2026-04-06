Возможен мокрый снег: синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине. Карта

Во вторник, 7 апреля, в Украине ожидается резкая смена погоды, которая принесет с собой похолодание. 8 и 9 апреля существует большая вероятность мокрого снега и ночных заморозков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что потепления стоит ожидать после 14 апреля.

"Украину сегодня-завтра будет пересекать холодный атмосферный фронт, который принесет осадки и снижение температуры воздуха", – говорится в сообщении.

По словам Диденко, 7 апреля большая часть территории окажется в тылу атмосферного фронта, что принесет новую волну холодного воздуха и снижение дневной температуры до +6 – +9 градусов.

На юге и востоке еще сохранится более теплая погода – от +9 до +13 градусов, однако уже 8 апреля похолодание распространится и на эти регионы.

"Во вторник будет преобладать влажная погода с периодическими дождями, а вот 8-9 апреля есть вероятность мокрого снега. Внимание! В ночные часы на западе, севере, северо-востоке и местами в центральных областях Украины возможны заморозки!" – предупредила она.

В то же время в ближайшие дни погоду будет осложнять сильный северо-западный ветер, местами с порывами до 15–20 м/с.

В Киеве 7 апреля ожидается похолодание до +7 – +9 градусов и местами дождь, а во вторник в столице усилится сильный ветер.

Диденко посоветовала украинцам одеваться теплее и следить за своим здоровьем, ведь из-за резкой смены погоды возможно обострение сердечно-сосудистых недугов, головная боль, перепады артериального давления, сонливость

"Словом, идет похолодание, придет и потепление, ориентировочно с 14-15 апреля", – резюмировала синоптик.

Как писал OBOZ.UA, ранее начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань подчеркнул, что после аномально теплого начала апреля в Украину резко ворвется арктическое похолодание. Ожидаются заморозки, дожди с грозами и даже мокрый снег.

