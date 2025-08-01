Воздушные массы будут двигаться с разных направлений: синоптики сказали, где на выходных следует ожидать дождей

В течение субботы и воскресенья, 2-3 августа, погода в Украине будет разной, в зависимости от региона. Первые выходные последнего месяца лета принесут украинцам постепенное изменение синоптической ситуации, кратковременные дожди с грозами, свежие августовские ночи и теплые, а иногда жаркие дни.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в эти выходные большинство областей будут находиться вне поля зрения атмосферных фронтов, а спокойную без осадков погоду будет предопределять поле повышенного давления.

Однако днем 2 августа на крайнем западе, 3 августа на Закарпатье, Прикарпатье и юго-востоке страны ожидается неустойчивая погода, местами с кратковременным дождем и грозой.

В субботу, 2 августа, воздушные массы в течение дня будут двигаться с разных направлений, постоянно меняясь, при этом скорость их движения будет слабой в пределах 3-8 м/с.

Температура воздуха также будет отличаться между регионами.

Так, в ночь на 2 августа в большинстве областей ожидается +11..+16 градусов. Днем температура будет колебаться в пределах +24...+29.

На юге и востоке страны будет жарче: днем столбики термометров будут достигать +34 градусов, а ночью воздух остынет лишь до +16...+23.

Свежее всего ожидаемо будет в Карпатах. Ночью в горах температура будет колебаться в пределах +7...+12 градусов, а днем +17...+22.

Метеорологи предупредили об опасных гидрологических явлениях и пожарной опасности в Украине.

Так, на выходных, 2-3 августа в результате добегания воды по руслу, на реках суббассейна Припяти (Ровенская, Житомирская области) продолжится повышение уровня воды на 0,2-0,7 м с содержанием и возможным выходом воды на пойму на отдельных участках рек в Звягельском районе Житомирщины. В этих районах объявлен I уровень опасности – желтый.

В то же время украинцев предупреждают и о пожарной опасности.

В субботу и воскресенье, 2-3 августа, в южной части, кроме Одесской области, а также Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Тернопольской, Сумской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в течение августа погода в Украине останется без значительных изменений, но температурные колебания по всей территории продолжатся. Жара же будет оставаться на юго-востоке страны.

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