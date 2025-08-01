Температура будет выше нормы, но: синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине в августе

В течение августа погода в Украине останется без значительных изменений, но температурные колебания по всей территории продолжатся. В начале последнего летнего месяца синоптики прогнозируют сухую без осадков погоду, только на Северо-Востоке и Западе пройдут кратковременные грозовые дожди.

Видео дня

Об этом рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает "Канал 24". Она добавила, что жара будет оставаться в восточных регионах нашей страны.

Что известно

"Начиная со 2 августа, у нас будет удерживаться преимущественно слабо выраженное поле несколько повышенного атмосферного давления. Поэтому в большинстве областей 2 – 3 августа без осадков. Лишь на Северо-Востоке, днем 3 августа в северных и восточных областях, местами также на Закарпатье и Прикарпатье могут быть локальные кратковременные дожди с грозами", – отметили Птуха.

По ее словам на Юго-Востоке местами возвращается сильная жара. Столбики термометров поднимутся до +28 – +34 градусов, местами – +35 – +38 градусов.

В ближайшие дни температура на большинстве территории Украины выровняется, а западные области уже не будут настолько свежими, как в течение ближайших трех суток. В дневные часы по всей стране будут преобладать комфортные +24...+30 градусов.

Осадки в целом не прогнозируются, хотя локальные дожди все же могут пройти. В частности, 2 августа незначительные осадки возможны на северо-востоке. В то же время над Украиной пока не установился устойчивый антициклон, поэтому периодические дожди в отдельных регионах еще возможны. На юге существенных осадков не предвидится – до 3 августа ожидаются лишь ливни в отдельных районах.

Что касается сильной жары, то в западных областях пока удерживается умеренная температура – преимущественно чуть выше +20 градусов. И в ближайшие 7–10 дней резкого потепления там не прогнозируют. Жара, подобная юго-восточной, пока маловероятна. На Юго-Востоке зато сохраняется жаркая погода. Температура там регулярно превышает +30 градусов, а местами достигает +35 градусов и выше.

Хотя возможно временное снижение температуры на несколько дней после 2 августа, впоследствии жара снова вернется. В целом температурная картина в стране будет оставаться разной: Запад и Север – немного прохладнее, Юг и Восток – жарче.

По словам синоптика, после 2 августа в юго-восточных регионах Украины снова ожидается усиление жары. Правда, будет короткий "перерыв" – в течение двух дней температура немного снизится, но будет оставаться около +35 градусов. Температур до +40 градусов пока не ожидается, как и существенного снижения температуры. В августе среднемесячная температура по Украине будет колебаться в пределах +20...+26 градусов – это на 1,5–2 градуса выше нормы.

Такая ситуация уже стала привычной для августа последних лет. В западных областях прогнозируют +17...+20 тепла, что соответствует климатической норме. Осадков в целом ожидается меньше средних показателей – 23–40 мм (примерно 65–75% от нормы). На западе – больше: 60–77 мм, то есть в пределах привычных объемов.

Возможны ли заморозки в августе?

В прошлые годы кое-где в августе уже фиксировали заморозки до – 2 градусов, в частности в Карпатах, на севере, востоке, в Волынской и Запорожской областях. Однако в этом году в ближайшие недели таких погодных условий не прогнозируют.

Когда наступит метеорологическая осень?

По словам Натальи Птухи метеорологическая осень наступает, когда среднесуточная температура несколько дней подряд опускается ниже +15°C. По состоянию на сейчас, учитывая высокие температуры, особенно на Юго-Востоке, ее начало пока не ожидается.

"А когда именно придет метеорологическая осень, – сложно сказать, потому что процессы могут быть разные. Может быть залив холода, а может продолжаться жара. Сейчас сказать это и предсказать невозможно", – резюмировала синоптик.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в первые дни августа погода в Украине в большинстве регионов будет достаточно комфортной. Настоящий температурный пик на уровне +35... +37 градусов ожидается лишь в отдельные дни и в отдельных регионах востока и юга страны. Свежий ветер с северо-запада будет защищать от жары большую часть страны. Однако на следующей неделе возможны колебания температур.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июля город Нетешин Хмельницкой области вечером пострадал от непогоды. Из-за очень сильного ливня затопило практически все улицы, также частично пропадала электроэнергия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!