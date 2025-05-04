Воровство было везде: на чем чаще всего мошенничали в СССР

Идеализированное представление о Советском Союзе как обществе абсолютной честности и порядка довольно распространено, особенно среди ностальгирующих по прошлому. Однако за фасадом дисциплины и социального равенства скрывалась система бытового, часто узаконенного или условно "невидимого" мелкого мошенничества.

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Воровство было повсюду – в магазинах, на заводах, в общепите, на складах и даже в такси. Детали рассказал блоггер Максим Мирович.

Причины повсеместных краж

Это не была организованная преступность в классическом понимании, а так называемая массовая культура выживания, в которой воровство не всегда считалось преступлением. Все, что "ничейное", "государственное", воспринималось как то, что "можно взять".

Среди причин три ключевых фактора:

всеобъемлющая бедность;

системный дефицит – товары первой потребности, запчасти, медикаменты или даже еда часто были недоступны официально, поэтому "достать" означало "украсть или купить у укравшего";

отсутствие частной собственности как культурной категории – все было "общим", а значит – ничьим. А значит, можно было "прихватить".

Воровство в общепите

Общественное питание в СССР было одним из самых удобных мест для воровства – преимущественно из-за того, что "поймать за руку" было сложно. Сметану разводили кефиром и остатки забирали себе, кефир – молоком. Молоко же воровали изобретательно – к нему добавляли соду, чтобы не портилось, списывали как "испорченное" и несли домой. Супы готовились без мяса на комбижире, а при раздаче в тарелку клали один кусок мяса для вида.

Воровство в продуктовых магазинах

Механизмы здесь были подобны столовым, но с некоторыми особенностями. ГОСТы разрешали определенные нормы "усушки и утруски", которыми продавцы злоупотребляли – даже если продукт не уменьшился в весе, часть просто списывали и забирали. Качественные товары, мясо, колбасу продавали "из-под прилавка" только "своим", при этом дороже официальной цены. Разницу оставляли себе. На базарах массово обвешивали клиентов с помощью скрытых гирь и магнитов. Это явление было настолько распространено, что на каждом рынке были установлены контрольные весы.

Мошенничество в магазинах промтоваров

В магазинах непродовольственных товаров ситуация была аналогичной. Дефицитные или качественные вещи продавались только приближенным покупателям и всегда по завышенной цене. Формально все было законно: товар, чек, деньги в кассе. Но "прибыль сверху" оставалась в кармане продавца, и доказать это проверкой было почти невозможно.

Кроме того, системная коррупция охватывала и проверяющих – ревизоры часто закрывали глаза на нарушения в обмен на взятки. В некоторых случаях такие связи строились годами, и сетка "своих" могла насчитывать десятки или сотни людей.

Воровство на заводах и стройках

Здесь действовало правило: "тяни все, что плохо лежит". А то, что лежало хорошо, сначала откручивали. Инструменты, детали, цемент, стекло, даже кирпич – все это выносили либо через проходные, либо опрокидывали через забор с помощью подельников.

Распространенным стало хранение всего этого на балконах, в сараях, гаражах – советские семьи часто имели дома настоящие склады "народного добра". Украденное продавалось за деньги или использовалось в бартерных схемах.

Водители, трактористы, таксисты

Водители на автобазах и трактористы чаще всего воровали топливо, смазку, краску и запчасти. Это было почти нормой. Таксисты часто не включали счетчики, оставляя выручку себе.

Теневое производство

Из украденных или списанных материалов изготовляли модную одежду, мебель, электротехнику. Часто это было единственной альтернативой скудным универмагам. В 1988 году часть такого бизнеса легализовалась как кооперативы, однако основа оставалась той же – частная инициатива с теневым корнем.

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