Вопрос очень болезненный: в Украине создадут реестр запрещенного программного обеспечения

В Украине готовят постановление Кабмина, которое позволит создать реестр запрещенного программного обеспечения. В этот список будут вносить программы, представляющие угрозу – в частности те, которые маскируются под украинские или европейские, но на самом деле имеют российское происхождение.

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Об этом рассказал директор Департамента государственного контроля в сфере защиты информации и аудита безопасности администрации Госспецсвязи Игорь Стельник во время панельной дискуссии на конференции Свое.ІТ 2025 в Киеве. По его словам, тема "вражеского софта" остается одной из самых острых в сфере национальной безопасности. Некоторые российские программы пытаются маскироваться под украинские или европейские продукты, что создает дополнительные риски для государственных органов и бизнеса.

"Вопрос вражеского софта – очень болезненный. Постоянно происходит мимикрирование определенного враждебного программного обеспечения под отечественные или европейские бренды", – отметил Стельник.

Несмотря на то, что согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины против ряда российских сайтов и программ действуют санкции, многие пользователи до сих пор не отказались от их использования. Причин несколько – от привычки до нехватки качественных альтернатив.

Ситуацию должен изменить новый закон №4336-ІХ, который обязывает государственные органы использовать только проверенное программное обеспечение – за исключением того, что будет внесено в официальный реестр запрещенного ПО.

Сейчас администрация Госспецсвязи находится на финальной стадии подготовки соответствующего постановления правительства. Оно будет определять правила создания и наполнения реестра, а также порядок его использования.

"Поэтому я бы очень хотел, и даже настаивал, чтобы к процессу выбора критериев включения ПО в этот реестр было привлечено профессиональное сообщество", – добавил Стельник.

Мероприятие также стало площадкой для обсуждения того, как украинские ИТ-решения эффективно работают, развиваются, масштабируются и постепенно вытесняют иностранные аналоги, в частности российские продукты.

Как сообщал OBOZ.UA, хакеры начали атаковать украинских нотариусов, чтобы получить скрытый удаленный доступ к их компьютерам и вносить несанкционированные изменения в государственные реестры. CERT-UA уже идентифицировала пораженные компьютеры в шести регионах, но кибератаки могут продолжиться.

Ранее, с начала полномасштабной войны карточные мошенники выманили у украинцев более 1,5 млрд грн. При этом более 83% всех мошеннических схем с платежными картами приходится на интернет-схемы, лишь около 17% – это преступные действия с помощью физических устройств (банкоматов, POS- и платежных терминалов).

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