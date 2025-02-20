"Выплаты от Трампа" и фонды-подделки: в Украине активизировались "банковские" мошенники. Топ-5 схем

С начала полномасштабной войны карточные мошенники выманили у украинцев более 1,5 млрд грн. При этом более 83% всех мошеннических схем с платежными картами приходится на интернет-схемы, лишь около 17% – это преступные действия с помощью физических устройств (банкоматов, POS- и платежных терминалов). Методы мошенников становятся все более изощренными, а потому за последнее время активизировалось как минимум 5 относительно новых схем обмана.

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Об этом OBOZ.UA рассказала зампредседателя правления Глобус Банка Анна Довгальская. Она выделила такие популярные мошеннические схемы, которые активно применяются в 2025 году:

"Выплаты от Трампа"

Аферисты распустили фейк, что еще до инаугурации Дональд Трамп якобы объявил "выплату для всех украинцев" в 6500 грн. А для получения средств якобы нужно заполнить форму в "социальной программе". Естественно, в форму должны вноситься персональные данные, которые позволяют аферистам обчищать банковские карты.

"Чаще всего мошенники используют известных политиков, руководителей государств... Из-за того, что предложенные к получению суммы не очень значительны, часть граждан реагирует на это", – рассказала банкир.

Также, по ее словам, участились случаи мошенничества на фоне выплат по программе "Зимова єПідтримка". "Кроме того, актуальность такой схемы выросла после заявлений о выплатах находящимся за границей. Такие схемы не обошли стороной и пользователей украинских банков, где мошенники заманивают клиентов на фальшивые онлайн-программы помощи", – добавила Довгальская.

Соцфонды-фальшивки

Аферисты создают поддельные страницы благотворительных фондов. "Волна появления новых благотворительных организаций, благотворительных инициатив побуждает мошенников к созданию фальшивых страниц реальных благотворительных фондов, якобы собирающих средства на борьбу с глобальными катастрофами или эпидемиями. Это связано с большой популяризацией международных инициатив помощи украинцам, где мошенники прикрываются чужими благородными целями", – рассказала эксперт.

"Распродажа из-за ликвидации склада"

По словам банкира, покупателей заманивают "нереально низкими ценами", которые иногда в десятки раз ниже рыночной стоимости товара. Главным образом речь идет о гаджетах: мобильных телефонах, планшетах, ноутбуках и т.д. А главное объяснение "низких цен" – "ликвидация склада", "распродажа контрафакта", "демонстрационные единицы товара". В результате покупатель вносит предоплату и просто не получает товар, а связь с продавцом обрывается.

"Борьба банка с мошенниками"

Украинцам стали активно звонить аферисты, которые представляются сотрудниками банков. Этот метод не новый, но теперь злоумышленники придумали новую циничную "причину" звонка. Якобы он совершается как раз с целью предупреждения о "мошенниках, которые могут звонить". В разговоре с потенциальными жертвами преступники используют технологии НЛП, апеллируя к страхам. Это приводит к тому, что граждане, не подозревая обмана, самостоятельно предоставляют преступникам свои персональные данные.

"Мошенники по-прежнему пытаются похитить у граждан персональные данные карт – очень часто с помощью психологического давления, внушения и нейролингвистического программирования", – акцентировала Довгальская.

"Сбор на дроны и авто"

"Во время войны очень часто мошенники используют соцсети (чуть реже телефонные звонки) для фиктивного "сбора средств на дроны", "донаты на авто" для конкретного подразделения ВСУ или навязчиво просят о помощи для пострадавших от военной агрессии. При этом часто используют настоящие фотографии, названия и номера военных бригад", – объясняет эксперт.

Социальные тренды, новые технологии, неотложность помощи во время войны, недостаточная осведомленность граждан в цифровой инфраструктуре способствуют выманиванию средств и раскрытию персональных карточных данных, уверена банкир.

"Мошенники гораздо быстрее адаптируются к любым технологическим новинкам, чем пользователи платежных карт. К тому же они концентрируют усилия на чисто психологических моментах, основывающихся на отсутствии критического восприятия информации, на незнании граждан всех "подводных камней" активности в интернете, часто апеллируя к эмоциям, а не к рацио. Несмотря на масштабную просветительскую работу банков, НБУ и экспертов, объемы карточного мошенничества в Украине продолжают расти. А по предварительным подсчетам, на протяжении 2022-2024 годов мошенники украли у граждан около 1,5-1,7 млрд грн", – подчеркнула банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, также мошенники используют новую схему в Viber, заставляя пользователей передавать SMS-коды активации. В итоге жертвы полностью лишаются доступа к аккаунтам.

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