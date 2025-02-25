Хакеры снова атакуют госреестры: что нужно знать каждому украинцу, чтобы не стать участниками преступной схемы

Хакеры начали атаковать украинских нотариусов, чтобы получить скрытый удаленный доступ к их компьютерам и вносить несанкционированные изменения в государственные реестры. CERT-UA уже идентифицировала пораженные компьютеры в шести регионах, но кибератаки могут продолжиться.

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Об этом пишет Госспецсвязи. Со второй половины января 2025 года правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA зафиксировала активизацию деятельности преступной группировки UAC-0173.

Эта группа осуществляет кибератаки на украинских нотариусов, используя методы фишинга для получения скрытого удаленного доступа к их компьютерам. Основная цель злоумышленников – несанкционированное внесение изменений в государственные реестры, что может иметь серьезные правовые и экономические последствия.

Как действуют хакеры

11 февраля 2025 года была зафиксирована очередная атака: нотариусам поступили электронные письма якобы от Министерства юстиции Украины. Они содержали вредоносные файлы, такие как "HAKA3.exe" или "Приказ Министерства юстиции от 10.02.2025 № 43613.1-03.exe".

Запуск этих файлов приводил к заражению компьютеров вирусом DARKCRYSTALRAT (DCRAT), открывающим доступ для злоумышленников. Получив начальный контроль над системой, хакеры устанавливали дополнительные инструменты:

RDPWRAPPER – для реализации параллельных RDP-сессий;

BORE – для создания удаленных подключений из интернета;

– для создания удаленных подключений из интернета; NMAP – сканер сети;

– сканер сети; FIDDLER – для перехвата введенных логинов и паролей в веб-интерфейсе государственных реестров;

– для перехвата введенных логинов и паролей в веб-интерфейсе государственных реестров; XWORM – спикер паролей и конфиденциальной информации;

– спикер паролей и конфиденциальной информации; SENDEMAIL – консольная утилита для дальнейшего распространения фишинговых листов.

CERT-UA в сотрудничестве с Нотариальной палатой Украины оперативно идентифицировала пораженные компьютеры в шести регионах и приняла меры по их защите. В некоторых случаях удалось остановить атаку еще до внесения несанкционированных изменений в реестры. В то же время спрос на нелегальные услуги по корректировке государственных реестров сохраняется, что стимулирует дальнейшие кибератаки. Специалисты рекомендуют нотариусам:

внимательно проверять электронные письма и открывать подозрительные вложения;

обновлять антивирусное программное обеспечение;

использовать многоуровневую аутентификацию;

немедленно сообщать в CERT-UA и Нотариальную палату Украины о подозрительных действиях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с начала полномасштабной войны карточные мошенники выманили у украинцев более 1,5 млрд грн. При этом более 83% всех мошеннических схем с платежными картами приходится на интернет-схемы, только около 17% – это преступные действия с помощью физических устройств (банкоматов, POS- и платежных терминалов).

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