Собственными глазами увидел последствия войны: Говард Баффет вместе с полицейскими Харьковщины посетил пригород Купянска

Американский бизнесмен и меценат Говард Баффет посетил территории вблизи прифронтового Купянска, где российская армия не прекращает обстрелы. Он совершил поездку вместе со спецподразделением "Белый Ангел".

Видео дня

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Накануне фонд бизнесмена предоставил бронированное авто для эвакуации гражданских на Харьковщине.

"Вместе со спецподразделением полиции "Белый Ангел" американский бизнесмен и меценат посетил прифронтовые территории пригорода Купянска, где продолжаются постоянные обстрелы и осуществляется эвакуация гражданского населения", – говорится в сообщении.

Благодаря переданному автотранспорту правоохранителям уже удалось вывезти из прифронтовых громад Харьковщины более 200 гражданских жителей.

"Во время выезда Говард Баффет лично присоединился к эвакуации жителей, собственными глазами увидев последствия войны и ежедневную работу полицейских, которые рискуют жизнью ради спасения людей", – указано в сообщении.

Правоохранители выразили благодарность меценату за предоставленную бронированную технику, которая стала важным инструментом защиты и спасения мирных людей. В знак благодарности они вручили Баффету шеврон подразделения как символ доверия, единства и совместной борьбы за человеческие жизни.

Кто такой Говард Баффет

Говард Грэм Баффет – американский аграрий, предприниматель и меценат, бывший избранный чиновник, а также президент и генеральный директор Фонда Говарда Баффета (HGBF). Это частная благотворительная организация, направляющая ресурсы на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение уровня конфликтов и противодействие торговле людьми.

Впервые Баффет побывал в Украине еще в 1991 году, накануне провозглашения независимости. В течение 2022–2023 годов он десять раз посещал регионы, пострадавшие от войны, в частности прифронтовые громады.

С начала полномасштабной войны бизнесмен инвестировал или взял на себя обязательства направить в Украину около 500 миллионов долларов. Эти средства были предназначены для поддержки малых фермерских хозяйств, разминирования сельскохозяйственных угодий, развития возможностей в сфере гуманитарного разминирования и восстановления ключевой инфраструктуры.

Баффет назвал агрессию России в Украине "войной против гражданского населения, глобальной продовольственной безопасности, демократии, свободы и суверенитета".

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине из-за обострения ситуации на Купянском направлении расширили территорию обязательной эвакуации семей с детьми. Она охватит 40 населенных пунктов области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!