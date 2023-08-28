Воин ВСУ показал посылки от мамы и невесты на передовую: видео тронуло сеть

За более чем год полномасштабной войны, которую Россия развязала в Украине, часто единственной физической возможностью коммуницировать с нашими защитниками являются посылки. Женщины, которые ждут своих родных в тылу, постоянно пытаются порадовать их, отправляя вкусности и милые подарочки на передовую.

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Воин Вооруженных Сил Украины показал, какие посылки получил от мамы и невесты. Трогательное видео было опубликовано в соцсетях.

Так, наш защитник получил две посылки. В каждой коробке с теплом собрана передачка, которая не только согревает лаской воина, но и согревает мыслью, что о нем всегда помнят.

От мамы военный получил свои любимые отбивные, а от любимой – сладкие вкусности, а также записку с милым посланием: "Люблю тебя, сегодня, завтра, всегда".

Напомним, пользователей сети тронул видео, на котором украинский защитник встретился со своим маленьким сыном. Маленький мальчик сразу обрадовался и улыбался папе.

Ранее в сети опубликовали трогательные кадры встречи с семьей украинского пограничника по имени Денис. Муж вернулся из передовой и сразу же попал в теплые объятия всех членов семьи. Родные, долго ждали своего Героя, окружили его любовью, а также плакали и прыгали от радости.

Напомним: ранее сеть тронули кадры первой встречи украинского военного с родителями после освобождения из плена. Защитника переполняли эмоции радости, ведь наконец-то он на своей земле, рядом с родными. Пограничник Алексей рассказал, что до сих пор не может поверить, что он дома.