Воевал смело и бесстрашно: на фронте погиб защитник с Черкасщины Василий Братко. Фото

Защищая Украину, погиб воин из Черкасской области Василий Братко. Он стал в ряды Вооруженных сил Украины с мая 2024 года, последний свой бой Герой принял неподалеку от Константиновки, что в Донецкой области.

У воина осталась маленькая дочь. О потере сообщили в Сагуновской сельской территориальной громаде.

Что известно о Герое

О том, что Черкасская область потеряла еще одного своего земляка из-за развязанной Россией полномасштабной войны, в Сагуновской громаде сообщили 5 февраля.

"Терпкая боль окутывает жителей Сагуновской громады: в результате удара вражеского БпЛа перестало биться сердце сагуновчанина Братка Василия Васильевича, который погиб, выполняя воинский долг, в бою за Украину, ее свободу и независимость, защищая нас всех и давая нам возможность жить дальше", – указано в сообщении.

Как рассказали в громаде, родился Василий Братко 23 мая 1989 года в селе Сагуновка. Односельчане вспоминают его как "трудолюбивого, активного, веселого, доброго и отзывчивого парня с искренней улыбкой и открытым сердцем", который "с детства знал, что такое честь и справедливость".

28 мая 2024 года Василий был призван Уманским РТЦК и стал в ряды украинской армии. Службу нес в должности водителя-электрика самоходного артиллерийского взвода.

"Опасность была повсюду, но, преданный военной присяге на верность украинскому народу, Василий воевал смело и бесстрашно. Теперь он шагает в рядах тех, кто навеки поддерживает нас с неба, потому что в районе населенного пункта Миколайполье Дружковской городской громады Краматорского района Донецкой области БпЛа типа "FPV" оборвал такую дорогую жизнь человека, который любил мир, людей, жену, дочь, маму, братьев и сестер. Без любимого папы осталась маленькая крошка, без мужа – молодая жена, которая была для Васи вселенной", – отметили в громаде.

