Воевал с марта 2022-го: на Сумском направлении погиб телевизионщик Юрий Мигашко. Фото

Украина продолжает терять своих Героев на несправедливой войне с оккупантом. В начале января 2026 года во время боевых действий погиб телевизионный постановщик и декоратор Юрий Мигашко.

Видео дня

Печальная новость пришла с одного из самых горячих направлений фронта, Сумского. Об этом пресс-служба "Нового канала" сообщила в Instagram.

"Чрезвычайно болезненная потеря. Искренне соболезнуем семье и всем близкими, друзьями, коллегами Юрия. Вечная память и вечная слава Герою! О дне и времени прощания с Юрием станет известно позже", — говорится в сообщении коллег.

Что известно о Герое

Юрий Мигашко около десяти лет работал в телевизионной индустрии. Он был постановщиком на Новом канале, а также декоратором-постановщиком на ряде известных проектов медиагруппы Starlight Production.

В марте 2022 года Юрий стал в ряды Сил обороны Украины, добровольно взяв в руки оружие, чтобы защищать страну от российской агрессии.

Герои войны в Украине

На Курщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Вадим Шубин. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 6 января 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Владимир Пащенко. Воин отдал самую дорогую – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!