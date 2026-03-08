Во время ракетного удара по многоэтажке в Харькове погибла врач-стоматолог. Фото

В разрушенной многоэтажке в Киевском районе Харькова, куда в ночь на 7 марта попала российская ракета, погибла врач-стоматолог Ангелина Яменц. Специалист работала в стоматологии более 30 лет.

Об этом сообщили в стоматологии "Эталон". Там привеликомментарии от пациентов, которые всегда отмечали не только ее высокий профессионализм, но и чрезвычайную внимательность, спокойствие, рассудительность и теплое отношение.

"За эти десятилетия она вернула здоровые улыбки тысячам людей, помогла многим избавиться от боли, сохранить зубы и вернуть уверенность в себе. Это был человек с большим сердцем, который всегда готов выслушать, поддержать и помочь. В самые тяжелые времена войны Ангелина Юрьевна продолжала работать, лечить людей, дарить надежду и облегчение", — написали коллеги погибшей.

Напомним, что в ночь на субботу, 7 марта, российские войска устроили комбинированную атаку на Харьков. Одна из ракет попала по многоэтажке в Киевском районе. 11 человек погибли, среди них – двое детей, ранены 15 человек, за жизнь одного из пострадавших мальчиков борются врачи.

Кроме того, из-за вражеской атаки погиб хоккеист команды "Белый Барс" 2017–2018 годов рождения Гордей Удовиченко. Трагедия произошла 7 марта: ракета разрушила дом, где Гордей жил с мамой Еленой Михайловной, которая работала учительницей начальных классов.

Как сообщал OBOZ.UA, тогда Украина была под массированной атакой "Шахедов" и ракет. Последствия вражеских ударов и, в частности, попадания по инфраструктуре, зафиксированы в ряде областей. Сообщается о раненых и погибших.

