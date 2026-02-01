Во время боевого слаживания умер мобилизованный с Черниговщины: детали

Во время боевого слаживания в одном из учебных центров умер военнослужащий Виталий Музыченко. Его мобилизовали 28 декабря 2025 года, менее чем через месяц сердце мужчины остановилось.

Видео дня

Об этом сообщили в Козелецком поселковом совете. В Козелец Виталий с семьей переехал из Киева после начала полномасштабного вторжения РФФ.

Что известно

"Козелецкий поселковый совет с глубокой скорбью сообщает, что во время боевого слаживания (учений), 22 января 2026 года умер Музыченко Виталий Павлович", – указано в сообщении.

В Козелецком поселковом совете рассказали, что родился Виталий Музыченко 25 февраля 1983 года в Киеве. Учился в одной из столичных гимназий, которую окончил с отличием.

Далее Виталий поступил в Киевский университет туризма, экономики и права – на факультет экономики и права. Там он "продолжал углубленно совершенствовать свои знания английского языка".

После выпуска из вуза Виталий Музыченко работал менеджером в частной компании.

"Очень ценил в человеке честность, порядочность и доброту. Увлекался музыкой, игрой на гитаре. Писал песни, участвовал в концертах. Его хобби — рыбалка", – рассказали в Козелецком поселковом совете.

В Козелец Виталий с семьей переехали после начала полномасштабного вторжения РФ.

28 декабря 2025 года Виталий Музыченко был призван на военную службу по мобилизации II отделом Черниговского РТЦК и СП Черниговской области – и пошел защищать Украину от вражеской агрессии.

Попасть на фронт военнослужащий не успел: его сердце остановилось еще во время обучения в учебном центре.

"Виталий Павлович навсегда остался верен военной присяге, ведь, участвуя в защите нашей Родины, защищая каждого из нас, отдал самое ценное – свою жизнь. Дома солдата ждали: отец, мать и сестра. Светлые воспоминания о Виталии Павловиче навсегда останутся в сердцах родных, друзей, побратимов, всех, кто его знал, любил и уважал. Скорбим вместе с вами, низко склоняем головы в скорби. О дате и времени захоронения будет сообщено дополнительно", – указано в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Покровском направлении погиб защитник из Прикарпатья. Солдат Руслан Дилетчук из Тысменицы нес службу в должности водителя-сапера в одной из воинских частей. Последний бой 54-летний воин принял 25 января.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!