Во Львовской области женщина украла красную икру на сумму 3,3 тыс. грн и получила неожиданный приговор

Во Львовской области женщина похитила из торгового центра две упаковки лососевой икры стоимостью 3,3 тыс. грн. Суд признал ее виновной в мелком хищении чужого имущества и вынес неожиданный приговор.

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За кражу гражданка должна уплатить 850 грн штрафа и 665 грн судебного сбора. Об этом сообщает Informator.

Подробности дела

Как отмечается, инцидент произошел вечером 22 июля в торговом центре "Эпицентр" в Сокольниках. Материалы по административному правонарушению в суд передали правоохранители, а во время рассмотрения дела женщина полностью признала свою вину.

Суд пришел к выводу, что ее вину подтверждают собранные материалы, в частности протокол об административном правонарушении, рапорты полицейских, заявление директора торгового центра, справка о стоимости похищенного товара и письменные объяснения.

Учитывая обстоятельства дела и данные о нарушительнице, суд назначил ей наказание в виде штрафа. По мнению суда, такое взыскание должно способствовать её исправлению и предотвратить совершение новых правонарушений.

Помимо штрафа, женщина должна уплатить 665 грн судебного сбора. Его размер составляет 0,2 прожиточного минимума для трудоспособных лиц в соответствии с законодательством.

Окончательное решение суда

Пустомытовский районный суд признал гражданку виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 51 КУоАП и назначил штраф в размере 850 грн. Таким образом, общая сумма, которую нарушительница должна уплатить по решению суда, составляет 1515 грн.

Если штраф не будет уплачен добровольно, постановление будет передано в государственную исполнительную службу для принудительного взыскания. При этом решение суда можно обжаловать во Львовском апелляционном суде в течение 10 дней со дня его вынесения.

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