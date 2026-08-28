Ограбление в стиле "Форсажа": в Египте банда похитила 105 кг курицы из грузовика на ходу. Видео

В Каире шестеро мужчин устроили необычное ограбление. Прямо во время движения грузовика на большой скорости они похитили из него 105 кг замороженного куриного мяса. При задержании полицией все воры погибли.

Видео дня

Об этом сообщило издание Ilke News Agency. Момент кражи заснял на видео очевидец из проезжавшего мимо автомобиля и опубликовал в соцсетях.

Ограбление в стиле "Форсажа"

По данным египетской полиции, воры напали на грузовик на одной из автомобильных дорог Каира и прямо на ходу начали переносить коробки с курицей в свой автомобиль.

На видео видно, как двое мужчин, держась за капот грузовика, переносят коробки из его кузова в пикап. При этом оба транспортных средства продолжают двигаться.

Из-за необычного способа ограбления пользователи соцсетей назвали инцидент "ограблением в стиле кино" и сравнили его со сценами из фильмов серии "Форсаж".

Грузовик перевозил около четырех тонн замороженной птицы и направлялся к компании в городе Аш-Шурук. По словам водителя, он перевозил груз с завода и не заметил, что его груз прямо во время движения постепенно "уменьшается".

О краже водитель узнал уже после завершения поездки, когда выяснилось, что пропало 105 кг продукции.

Куриный "Форсаж" закончился не совсем как в кино

После того как видео стало вирусным, египетские правоохранители начали расследование и установили шестерых подозреваемых. По данным полиции, все они ранее уже имели проблемы с законом.

Во время операции по задержанию воры открыли огонь по правоохранителям, началась перестрелка.

Сначала СМИ писали о трех погибших и трех раненых злоумышленниках. Однако сегодня, 28 августа, в новом материале Egypt Telegraph сообщили, что все участники группировки погибли.

Правоохранители изъяли оружие и автомобиль, который воры использовали во время ограбления, а также часть похищенного.

Как сообщал OBOZ.UA, в Прикарпатье отец подстрелил сына из-за давнего спора о границах земельного участка. В результате инцидента 39-летний пострадавший получил множественные огнестрельные ранения и находится в больнице в тяжелом состоянии.

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