В конце сентября Европу накроет волна жары: температура может подняться до 40 градусов – Blikk

В конце сентября и в начале октября значительную часть Европы может охватить новая волна аномальной жары. В некоторых регионах температура будет превышать климатическую норму на 10–14 градусов, а на Пиренейском полуострове столбики термометров местами могут приблизиться к 40 градусам.

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Об этом сообщило издание Blikk со ссылкой на метеорологические прогнозы. Причиной аномальной для конца сентября жары станет формирование так называемого теплового купола и поступление горячего воздуха из Северной Африки и Средиземноморья.

До 40 градусов в Испании и Португалии

Самую сильную жару прогнозируют на Пиренейском полуострове. В центральной и южной частях Испании, а также в Португалии к концу недели максимальная температура может достигать 35–38 градусов, а в отдельных районах — приближаться к 40 градусам.

На юге и в центральной части Франции прогнозируют около 35 градусов. На севере страны и в странах Бенилюкса температура может подняться примерно до 30 градусов.

Даже в южных и центральных частях Великобритании на короткое время возможны температуры около 25 градусов, что для конца сентября является необычно высоким показателем.

В Центральную Европу тёплые воздушные массы начнут поступать с выходных, после чего постепенно будут распространяться дальше на северо-восток. В Германии прогнозируют 27–29 градусов, местами — около 30.

На севере Италии и в Тоскане, в северной и центральной частях Балкан, а также в Греции температура может подниматься до 28–30 градусов. По прогнозам метеорологов, в отдельных районах могут быть побиты температурные рекорды для конца сентября.

Над Европой сформируется тепловой купол

Причиной продолжительного потепления станет так называемый тепловой купол — обширная и устойчивая область высокого атмосферного давления, удерживающая горячий воздух над определенной территорией в течение нескольких дней, а иногда и недель.

На этот раз ситуацию дополнительно усугубит взаимодействие области низкого давления над Атлантическим океаном и высокого давления над Европой. Между ними сформируется сильное юго-западное течение, которое будет переносить на континент необычно теплый воздух из Северной Африки и Средиземноморья.

Под тепловым куполом также образуется меньше облаков, поэтому интенсивное солнечное излучение будет способствовать дополнительному прогреванию воздуха днем.

По прогнозам,такая синоптическая ситуация может сохраняться и в первые дни октября. Теплый воздух постепенно будет продвигаться дальше на север и восток, из-за чего значительно более высокие, чем обычно для этого времени года, температуры возможны даже в Швеции и Финляндии.

На западе Европы ожидаются сильные дожди

В то же время погода на континенте будет контрастной. Пока значительная часть Европы будет находиться под влиянием сухой и аномально теплой воздушной массы, на её западной периферии прогнозируют обильные осадки.

В западной части Ирландии, Шотландии и на юго-западе Норвегии, особенно в горных районах, до начала октября местами может выпасть более 150 мм осадков.

В начале октября тепловой купол еще может сохранять свое влияние на значительную часть континента. В то же время долгосрочные прогнозы указывают, что впоследствии атмосферная обстановка станет более изменчивой, а период аномальной жары постепенно завершится.

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