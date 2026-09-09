На Волыни обнаружили уникальный гриб из Северной Америки: как он оказался в Украине

В лесах Любомльского района обнаружили гриб "золотистый боровик", известный также как "канадский". Местная жительница Юлия Иванчук наткнулась сразу на группу таких грибов во время прогулки по большому сосновому лесу.

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Волынянка поделилась своей находкой в Facebook. Она рассказала, что раньше только слышала об этом грибе, а в этот раз увидела его воочию и нашла не один и не два экземпляра.

Юлия Иванчук отметила, что отправилась в большой лес и неожиданно нашла золотистый боровик. По ее словам, грибов было сразу несколько, а рядом росли и обычные белые грибы.

"Похоже, мой список знакомств сегодня пополнился ещё одним грибом. Сегодня отправилась в большой лес и наконец-то встретила вживую гриб, о котором до сих пор только слышала – золотистый боровик, или канадский", – написала жительница Волыни.

Прогулка по лесу

Девушка добавила, что наряду с необычной находкой в лесу попадались и белые грибы. Она призналась, что без них, пожалуй, из леса уже не вернётся.

"Были и беленькие, конечно. Ведь без них из леса я, наверное, уже и не вернусь", – отметила Юлия Иванчук.

По её словам, день получился насыщенным: много леса, прогулок, свежего воздуха и новых находок. Вместе с ней на прогулке была собака, которая также получила долгую прогулку.

Редкий боровик

Золотистый боровик принадлежит к семейству болетовых. Его естественный ареал охватывает восточную часть Северной Америки, а в начале XXI века вид начал активно распространяться по Европе.

Гриб считается съедобным, у него выпуклая, а с возрастом почти плоская сухая шляпка коричневых или рыжеватых оттенков. Нижняя часть шляпки имеет трубчатый слой, а ножка может быть длинной, с характерной сеткой. Одна из особенностей вида – очень крупные споры, которые являются самыми крупными среди североамериканских боровиков.

Золотистый боровик уже неоднократно фиксировался на Волыни. В то же время в научных материалах по микобиоте Правобережного Полесья отмечается, что сообщения об этом виде в Украине становятся все более частыми, однако на момент подготовки соответствующего исследования гербарных образцов не было.

В Европе золотистый боровик впервые начали находить в Балтийском регионе. Впоследствии он распространился на территории Литвы, Латвии, Польши и других стран. Исследователи называют его видом, который быстро расширяет ареал, а сосны являются ключевым фактором для его распространения.

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