В Карпатах обнаружили экзотический гриб, который назвали "суперфудом" XXI века. Фото

В украинских лесах обитает немало необычных видов грибов. В частности, в Карпатах можно встретить ежови́к пёстрый (Hericium erinaceus), известный также как "львиная грива". В медицине Японии, Китая и Южной Кореи его используют уже более тысячи лет.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, где растёт и как выглядит ежовик пестрый. В материале также говорится о свойствах, которые ему приписывают.

Чем может быть полезен этот гриб

Гриб имеет форму, похожую на длинные мягкие щетинки или львиную гриву. Он преимущественно растет на мертвой древесине, в частности бука и дуба. В природе ежовик встречается редко, поэтому его также выращивают в контролируемых условиях.

В медицине Японии, Китая и Южной Кореи ежовик используют уже более тысячи лет. Его свойства связывают с биоактивными соединениями — гериценонами и эринацинами, которые стимулируют выработку фактора роста нервных клеток (NGF). Именно поэтому этот вид считается одним из перспективных грибов для профилактики деменции.

Регулярное употребление экстракта может способствовать улучшению кратковременной памяти, концентрации и способности к обучению. В частности, это может быть актуально для людей среднего и пожилого возраста.

Ежови́ку также приписывают мягкий адаптогенный эффект. Считается, что он может снижать уровень кортизола, помогать преодолевать хроническую усталость и эмоциональное истощение. Его также называют натуральной альтернативой синтетическим антидепрессантам.

Грибу приписывают способность способствовать восстановлению нервной системы. Считается, что содержащиеся в нём соединения могут помогать восстанавливать нейронные связи после повреждений, в частности во время реабилитации после инсульта и травм головного мозга.

Полисахариды, содержащиеся в составе гриба, связывают с иммуномодулирующим эффектом. Они активируют макрофаги и естественные клетки-киллеры — клетки, участвующие в защите организма от вирусов и опухолевых клеток.

Также грибу приписывают противовоспалительное действие. Антиоксиданты в его составе могут уменьшать воспалительные процессы, в частности в желудочно-кишечном тракте. Гриб используют при синдроме раздраженного кишечника, гастрите и язвах.

Ежови́к пёстрый также связывают с поддержанием микробиома кишечника. Считается, что он стимулирует рост полезных бактерий, способствуя нормальному пищеварению и усвоению питательных веществ.

Hericium erinaceus может положительно влиять и на сердце и сосуды. Ему приписывают способность способствовать снижению уровня холестерина, улучшать кровообращение и уменьшать риск образования тромбов.

Этот вид также применяют в косметологии. Благодаря стимуляции выработки коллагена он может помогать поддерживать эластичность и молодость кожи.

Ежовику также приписывают положительное влияние на печень: он якобы поддерживает её функции и способствует выведению токсинов, в частности после длительного приёма лекарств или алкоголя.

Некоторые исследования указывают на возможное влияние гриба на уровень глюкозы в крови и чувствительность к инсулину. Кроме того, активным компонентам ежовика приписывают способность стабилизировать гормональный фон, в частности при аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы.

Антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы, с которыми связывают замедление процессов старения на клеточном уровне.

Как употребляют ежовик

Для употребления используют стандартизированные экстракты в форме капсул или порошка. Их удобно дозировать, а также добавлять в напитки или смузи.

Рекомендуемая доза составляет 500–1500 мг экстракта в день, а курс — от 30 дней. Перед применением рекомендуется обязательно проконсультироваться с врачом.

У большинства людей ежовик не вызывает побочных эффектов. В то же время при чрезмерной дозировке могут возникнуть легкие аллергические реакции или диспепсия.

Ежовик пестрый называют одним из перспективных натуральных ноотропов и "суперфудом" XXI века. Его регулярное употребление связывают с поддержанием нервной системы, мозга, иммунитета, пищеварения и сердечно-сосудистой системы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о необычной грибной находке на Волыни. В лесах Любомльского района местная жительница Юлия Иванчук обнаружила сразу несколько золотистых боровиков, которых также называют канадскими.

Этот вид родом из Северной Америки, однако в начале XXI века начал активно распространяться по Европе. Золотистый боровик уже неоднократно фиксировали на Волыни, а также находили в странах Балтии и Польше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!