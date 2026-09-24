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Как собирать грибы, чтобы они не испортились: названа лучшая тара

Юлия Потерянко
Новости. Общество
2 минуты
1,1 т.
Плетеная корзина - идеальный вариант для свежесобранных грибов
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Что может испортить грибнику все впечатления от осеннего леса, так это не отсутствие грибов как таковое – прогулка на природе сама по себе с лихвой компенсирует эту неприятность. Гораздо хуже будет, если неправильно подобранная тара испортит весь урожай.

Если вы любите собирать грибы, вероятно, хотя бы раз попадали в ситуацию, когда к дому они доезжали уже запрелыми, помятыми и сломанными. Издание Interia Kobieta рассказало, как этого избежать, правильно выбрав тару.

Что взять с собой на грибы

Сентябрь и октябрь в Украине приносят щедрый урожай грибов – белых, маслят, опят, лисичек и т. д. Чтобы собирать их было удобнее и проще, к походу в лес нужно тщательно подготовиться.

Грибной поход будет удачным, если учитывать погоду – в лес лучше всего отправляться через 2-4 дня после обильных дождей. Особенно удачной "тихая охота" будет в период, когда ночи тёплые (выше 10-12 °C), а днем температура колеблется от 15 до 25 °C. Каждому, кто отправляется за грибами, стоит позаботиться о подходящей одежде, а особенно об обуви, закрывающей лодыжку – треккинговых ботинках или резиновых сапогах, кепке или шляпе, а также длинных и удобных брюках. Пригодятся и соответствующие аксессуары. Помимо атласа грибов, пригодятся:

  • складной или обычный нож для очистки грибов от земли и хвои;
  • средство от комаров и клещей – лучше всего в виде спрея;
  • полностью заряженный мобильный телефон;
  • питьевая вода;
  • средства гигиены и на всякий случай компактная аптечка – салфетки, пластыри.

И, конечно же, важно подготовить то, во что вы будете складывать свой улов, чтобы потом безопасно довезти грибы домой. Но хватит ли для этого обычного полиэтиленового пакета или шоппера?

Именно в корзине грибы не запреют и не сломаются.

Корзина или полиэтиленовый пакет

К сожалению, среди тех, кто регулярно собирает грибы, до сих пор немало людей не имеют подходящей тары для них. Собирать лесные дары в пластиковый пакет, рюкзак или даже в холщовую сумку крайне не рекомендуется. Из-за отсутствия циркуляции воздуха внутри тары из искусственных материалов грибы начинают быстро преть и портиться, что может привести к тяжелому пищевому отравлению. Даже вполне съедобные виды, завернутые в пленку, могут образовывать опасные для здоровья токсины и вредные соединения.

Хлопковые или льняные сумки будут гораздо лучшим выбором, однако они не защитят шляпки от сдавливания и сминания. Поэтому лучшим вариантом остается жесткая плетеная корзина: плетеная конструкция обеспечивает отличную вентиляцию и предотвращает порчу грибов во время многочасовой прогулки, а прочные стенки создают надежный каркас, который защищает шляпки от раздавливания. Корзина легкая, имеет удобную ручку для переноски и изготовлена из полностью натурального, возобновляемого материала. Такой "гаджет" точно прослужит долгие годы и пригодится не только в лесу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как вырастить белые грибы в собственном саду.

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