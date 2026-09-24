Как собирать грибы, чтобы они не испортились: названа лучшая тара

Что может испортить грибнику все впечатления от осеннего леса, так это не отсутствие грибов как таковое – прогулка на природе сама по себе с лихвой компенсирует эту неприятность. Гораздо хуже будет, если неправильно подобранная тара испортит весь урожай.

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Если вы любите собирать грибы, вероятно, хотя бы раз попадали в ситуацию, когда к дому они доезжали уже запрелыми, помятыми и сломанными. Издание Interia Kobieta рассказало, как этого избежать, правильно выбрав тару.

Что взять с собой на грибы

Сентябрь и октябрь в Украине приносят щедрый урожай грибов – белых, маслят, опят, лисичек и т. д. Чтобы собирать их было удобнее и проще, к походу в лес нужно тщательно подготовиться.

Грибной поход будет удачным, если учитывать погоду – в лес лучше всего отправляться через 2-4 дня после обильных дождей. Особенно удачной "тихая охота" будет в период, когда ночи тёплые (выше 10-12 °C), а днем температура колеблется от 15 до 25 °C. Каждому, кто отправляется за грибами, стоит позаботиться о подходящей одежде, а особенно об обуви, закрывающей лодыжку – треккинговых ботинках или резиновых сапогах, кепке или шляпе, а также длинных и удобных брюках. Пригодятся и соответствующие аксессуары. Помимо атласа грибов, пригодятся:

складной или обычный нож для очистки грибов от земли и хвои;

средство от комаров и клещей – лучше всего в виде спрея;

полностью заряженный мобильный телефон;

питьевая вода;

средства гигиены и на всякий случай компактная аптечка – салфетки, пластыри.

И, конечно же, важно подготовить то, во что вы будете складывать свой улов, чтобы потом безопасно довезти грибы домой. Но хватит ли для этого обычного полиэтиленового пакета или шоппера?

Корзина или полиэтиленовый пакет

К сожалению, среди тех, кто регулярно собирает грибы, до сих пор немало людей не имеют подходящей тары для них. Собирать лесные дары в пластиковый пакет, рюкзак или даже в холщовую сумку крайне не рекомендуется. Из-за отсутствия циркуляции воздуха внутри тары из искусственных материалов грибы начинают быстро преть и портиться, что может привести к тяжелому пищевому отравлению. Даже вполне съедобные виды, завернутые в пленку, могут образовывать опасные для здоровья токсины и вредные соединения.

Хлопковые или льняные сумки будут гораздо лучшим выбором, однако они не защитят шляпки от сдавливания и сминания. Поэтому лучшим вариантом остается жесткая плетеная корзина: плетеная конструкция обеспечивает отличную вентиляцию и предотвращает порчу грибов во время многочасовой прогулки, а прочные стенки создают надежный каркас, который защищает шляпки от раздавливания. Корзина легкая, имеет удобную ручку для переноски и изготовлена из полностью натурального, возобновляемого материала. Такой "гаджет" точно прослужит долгие годы и пригодится не только в лесу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как вырастить белые грибы в собственном саду.

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