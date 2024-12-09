Вместо Путина – Навальная: журнал Time объявил претендентов на звание 'Человек года 2024'

Журнал Time объявил шортлист претендентов на звание "Человек года 2024". В этом году среди главных номинантов уже нет российского диктатора Владимира Путина. В то же время в список вошла Юлия Навальная.

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Издание обнародовало список претендентов в понедельник, 9 декабря. Отмечается, что победитель будет объявлен 13 декабря.

В этом году шортлист журнала не так скандален, как в прошлом году. В нем уже нет ни Си Цзиньпина, ни куклы Барби, ни Путина.

Но, по всей видимости, Time не смог обойтись без России и "заменил" Путина на Юлию Навальную. Журнал назвал жену погибшего российского политика Алексея Навального "первой леди российской оппозиции".

Всего в шортлист вошли 10 кандидатов. Среди них:

Камала Гаррис, американский политик, которая была соперницей Дональда Трампа на выборах президента США в этом году. Гаррис вместе с Байденом уже была на обложке журнала "Человек года" в 2020 году, когда их дуэт победил Трампа и бывшего вице-президента Майка Пенса.

В то же время в списке есть и Дональд Трамп. Издание пишет, что он "сменил американский электорат, впервые выиграв всенародное голосование и превратил каждый колеблющийся штат в красный". Ранее Трамп был назван человеком года по версии журнала Time в 2016 году, когда он впервые выиграл президентские выборы.

В списке также присутствуют: премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, "один из самых влиятельных и противоречивых мировых лидеров в этом году", вошедшая в историю президентка Мексики Клаудия Шейнбаум, принявшая присягу "как первая женщина-президент Мексики и первая еврейская лидер в стране более чем за 200 лет независимости".

В шортлист вошла также принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая в этом году попала в топзаголовки из-за заболевания раком. В сентябре Миддлтон объявила, что завершила курс химиотерапии.

Также в списке – самый богатый человек в мире Илон Маск. "2024 год стал годом, когда Маск шагнул в мир политики. Он поддержал Трампа в его предвыборной кампании. После победы Трампа власти Маски только возросли", - пишет издание. Маск уже был назван человеком года по версии Time в 2021 году.

Закрывает список генеральный директор Meta Марк Цукерберг, оказавшийся "под микроскопом, поскольку имел дело с правительственной проверкой компании Meta, владеющей Facebook, Instagram и другими платформами".

Как сообщал OBOZ.UA, журнал Time среди претендентов на звание "Человек года-2023" назвал российского диктатора Владимира Путина. Также в прошлогодний список вошли лидер Китая Си Цзиньпин, кукла Барби, певица Тейлор Свифт и еще пять претендентов.