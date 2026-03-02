'Власть планирует новую провокацию': в 'ЕС' заявили о подготовке рейдерского захвата их партийного офиса

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко заявила, что власть готовит рейдерский захват офиса партии.

Об этом она сказала во время брифинга 2 марта.

"Как точно стало известно "Европейской Солидарности", власть готовит новую провокацию против нашей политической команды. Напомню, ровно год назад Зеленский ввел санкции против Порошенко. За год никто так и не объяснил причину, основание, кроме политической ненависти к своему главному оппоненту. Одной из целей этих санкций было тогда желание запретить партию "Европейская Солидарность". После громкого политического скандала не удалось, но власть не останавливается", – сказала Геращенко.

"Следующий шаг – это попытка выселить из офиса, из нашего пространства, которое за эти годы стало более чем партийным офисом", – отметила Геращенко.

По ее словам, власть придумала выселить партию несмотря на то, что аренда помещения оплачена на три месяца вперед и есть договор субаренды с владельцем.

"Европейская Солидарность" обращается публично и официально к министру внутренних дел Клименко. Очевидно, у полиции сегодня в воюющей стране очень много работы. Мы с большим уважением относимся к той деятельности, которые на самом деле делает МВД в вопросах защиты населения, эвакуации и других очень тяжелых вещей. Наша спасательная служба так же относится к Министерству внутренних дел. Мы призываем вас не позволить политизировать деятельность Министерства внутренних дел. Это уже было во времена Януковича, когда министерство использовалось как дубина против оппозиции, когда так же кошмарили офисы оппозиционных партий", – напомнила народный депутат.

Она также отметила, что у власти нет вопросов к ОПЗЖ: "они живут, они процветают. Главари партии регионов наоборот получают новые преференции, новые земли на Закарпатье и так далее"

В "Евросолидарности" также предостерегают – попытка выселения крупнейшей оппозиционной силы, которая является членом семьи "Европейской народной партии" (ЕНП), – выстрел в будущее Украины в Евросоюзе. Это будет окончательным разрушением доверия, начатое атаками на антикоррупционные органы, независимые СМИ, оппозиционных политиков, общественных активистов и военных.

"Сразу хотим предупредить: наша команда не позволит политизировать этот процесс. Для нас это не просто офис, мы здесь абсолютно на законных основаниях. Еще раз подчеркиваю: все платежки обо всех оплаченных за аренду позиции заранее, договор новый об аренде", – показала Геращенко документы.

"Любые попытки здесь устраивать маски-шоу наша команда будет расценивать как политическое действо, направленное на давление против оппозиции и начало предвыборной кампании властью, который идет полностью по лекалам партии Януковича", – убеждена Ирина Геращенко.

Народный депутат Виктория Сюмар добавила, что в партийном офисе "Евросолидарности" с начала полномасштабного вторжения работает хаб масштабной помощи военным и гражданским. Как известно, помощь команды Порошенко бригадам ВСУ уже превысила 8 млрд грн.

"В ежедневном режиме происходит передача военной техники, которая является помощью Фонда Порошенко, "Дела общин", различным военным бригадам. Когда вы видите все эти флаги в нашем офисе, когда вы видите все эти отличия и награды, это действительно благодарность военных, которые сегодня просто оставлены очень часто один на один с войной из-за того, что государство не может их адекватно обеспечить. И это вынуждены через 4 года полномасштабного вторжения делать именно волонтеры и фонды. Это было наше решение с первого дня полномасштабной войны, мы продолжаем эту деятельность и сейчас", – подчеркнула Сюмар.

"Так же у нас очень много гуманитарных программ. Вы видите здесь за нашей спиной газовые горелки, которые получают киевляне, которые оказались без тепла в своих квартирах и не могут даже приготовить еду людям с инвалидностью или маленьким детям. Многие наши местные депутаты занимаются тем, чтобы помогать таким людям, которые не получают соответствующей помощи от государства", – отметила нардеп.

"Поэтому мы также воспринимаем атаку это как препятствование помощи армии. Мы воспринимаем это как препятствование нашей волонтерской работе и конечно как препятствование нашей политической деятельности – это и образование молодежи, и защита местного самоуправления, прав украинских учителей, врачей, ВПЛ", – заявила Виктория Сюмар.