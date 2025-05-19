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Вкусный заливной пирог с вареными яйцами и зеленым луком: идеальная альтернатива хлеба

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Рецепт пирога

Самый лучший перекус и альтернатива хлеба – заливной пирог. Для начинки отлично подойдут вареные яйца, зеленый лук, тунец, скумбрия, красная рыба, а также кабачки, сыр, творог.

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Заливной пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного заливного пирога, с зеленым луком и вареными яйцами.

Рецепт пирога

Ингредиенты:

  • 400 мл кефира 2,5%
  • 3 яйца
  • щепотка соли
  • 300 г. муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя

Для начинки:

  • 4 яйца
  • пучок зеленого лука
  • 160 г консервированного тунца
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Для начинки отвариваем яйца и нарезаем, добавляем к ним нарезанный лук и тунец в собственном соку (сок сливаем). Солим и перчим по вкусу.

Начинка для пирога

2. Для теста в кефир добавляем яйца, соль и хорошо перемешиваем. Всыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто.

Тесто для блюда

3. На дно формы выливаем половину теста, добавляем начинку и заливаем остатком теста. По желанию присыпьте кунжутом.

Сколько выпекать пирог

Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут.

Готовый пирог

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