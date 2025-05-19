Вкусный заливной пирог с вареными яйцами и зеленым луком: идеальная альтернатива хлеба

Самый лучший перекус и альтернатива хлеба – заливной пирог. Для начинки отлично подойдут вареные яйца, зеленый лук, тунец, скумбрия, красная рыба, а также кабачки, сыр, творог.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного заливного пирога, с зеленым луком и вареными яйцами.

Ингредиенты:

400 мл кефира 2,5%

3 яйца

щепотка соли

300 г. муки

1 ч.л. разрыхлителя

Для начинки:

4 яйца

пучок зеленого лука

160 г консервированного тунца

соль, перец

Способ приготовления:

1. Для начинки отвариваем яйца и нарезаем, добавляем к ним нарезанный лук и тунец в собственном соку (сок сливаем). Солим и перчим по вкусу.

2. Для теста в кефир добавляем яйца, соль и хорошо перемешиваем. Всыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто.

3. На дно формы выливаем половину теста, добавляем начинку и заливаем остатком теста. По желанию присыпьте кунжутом.

Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут.

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