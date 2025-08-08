Вкусный праздничный салат с хрустящими баклажанами: делимся рецептом сезонного блюда

Из баклажанов часто готовят разнообразные закуски или консервацию. Также продукт можно использовать для салата. Для этого пожарьте овощи до аппетитной хрустящей корочки и соедините с зеленью и пикантной заправкой на основе соевого соуса.

Идея приготовления вкусного салата с хрустящими баклажанами опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

крем-сыр филадельфия

баклажан – 1 шт.

листья салата

помидоры черри

оливки

кукурузный крахмал для панировки – 2-3 ст.л.

Ингредиенты для заправки:

соевый соус – 2 ст.л.

чеснок – 1 зубчик

лимонный сок горчица – 1 ч.л.

измельченные орехи и бальзамический соус – по желанию

Способ приготовления:

1. Баклажаны почистить от кожуры.

2. Посолить, дать постоять.

3. Промокнуть бумажными полотенцами.

4. Добавить крахмал и хорошо перемешать.

5. Обжарить в большом количестве масла до золотистости, выложить на бумажные полотенца.

6. Сформировать салат: листья, баклажан, помидоры черри, оливки и сверху выложить крем-сыр.

7. Замешать соус.

8. Полить сверху, посыпать измельченными орехами.

9. Полить бальзамическим соусом.

