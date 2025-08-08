Вкусный праздничный салат с хрустящими баклажанами: делимся рецептом сезонного блюда
Из баклажанов часто готовят разнообразные закуски или консервацию. Также продукт можно использовать для салата. Для этого пожарьте овощи до аппетитной хрустящей корочки и соедините с зеленью и пикантной заправкой на основе соевого соуса.
Идея приготовления вкусного салата с хрустящими баклажанами опубликована на странице фудблогера mariiam foodblog в Instagram.
Ингредиенты:
- крем-сыр филадельфия
- баклажан – 1 шт.
- листья салата
- помидоры черри
- оливки
- кукурузный крахмал для панировки – 2-3 ст.л.
Ингредиенты для заправки:
- соевый соус – 2 ст.л.
- чеснок – 1 зубчик
- лимонный сок горчица – 1 ч.л.
- измельченные орехи и бальзамический соус – по желанию
Способ приготовления:
1. Баклажаны почистить от кожуры.
2. Посолить, дать постоять.
3. Промокнуть бумажными полотенцами.
4. Добавить крахмал и хорошо перемешать.
5. Обжарить в большом количестве масла до золотистости, выложить на бумажные полотенца.
6. Сформировать салат: листья, баклажан, помидоры черри, оливки и сверху выложить крем-сыр.
7. Замешать соус.
8. Полить сверху, посыпать измельченными орехами.
9. Полить бальзамическим соусом.
