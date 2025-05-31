Вкусный и очень легкий пирог из лаваша, с фаршем и кабачком: рецепт блюда для перекуса и пикника

Лаваш – очень универсальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, а также десертов. Еще из лаваша получатся очень хрустящие и вкусные чипсы.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного пирога из лаваша, с сыром, мясным фаршем и специями.

Ингредиенты:

Лаваш (тортилья) круглый – 5 шт (в зависимости от размера формы);

Фарш (любой) – 600 г (свинина-говядина);

Кабачок – 1 шт

Зеленый лук

Петрушка

Соль, перец – по вкусу

Хмели-сунели – 1 ч.л

Яйца – 3 шт

Сыр твердый – 200 г

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить натертый кабачок, зеленый лук, петрушку, соль, перец, хмели-сунели. Все тщательно смешать.

2. Выложить фарш на лаваши. Свернуть и нарезать на ровные кусочки.

3. Форму смазать маслом и выложить лаваш. Взбить яйца и добавить натертый сыр. Вылить все равномерно на лаваш. По желанию можно сверху посыпать еще дополнительно сыром.

4. Запекать при температуре 180С 45 минут до румяного цвета.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: