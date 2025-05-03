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Вкуснее и проще, чем шашлык: сочные запеченные свиные ребрышки в медово-чесночной глазури

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
1,0 т.
Вкуснее и проще, чем шашлык: сочные запеченные свиные ребрышки в медово-чесночной глазури

Свиные ребрышки могут быть отличной альтернативой шашлыку. Для того, чтобы они были сочными и мягкими, мясо нужно хорошо замариновать и еще – в процессе запекания покрыть глазурью, которая и сделает мясо сочным.

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Вкусные свиные ребрышки

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных запеченных ребрышек с глазурью из меда и соуса барбекю.

Сочные и вкусные ребрышки

Ингредиенты:

  • Свиные ребра — 2 кг
  • Соль крупная — 1 ч.л.
  • Черный перец — 1 ч.л.
  • Хмели-сунели — 1/2 ч.л.

Глазурь:

  • Чеснок – 2 зуб.
  • Горчица — 1/2 ч.л.
  • Соус барбекю — 1 ст.л.
  • Соль — по вкусу
  • Растительное масло — 1 ст.л.
  • Мед — 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Подготовка ребрышек: снимите внутреннюю пленку с них и нарежьте их по косточкам.

Мясо для запекания

2. Натрите ребрышки смесью соли, перца и хмели-сунели. Обжарьте на сковороде до золотистой корочки с каждой стороны. Заверните обжаренные ребрышки в два слоя пергамента и два слоя фольги и запекайте в духовке 2 часа при температуре 150°C.

Специи для ребрышек

3. Глазурь: смешайте чеснок, горчицу, соус барбекю, соль, растительное масло и мед.

Из чего приготовить глазурь

4. Разверните ребрышки и выложите их на противень, застеленный пергаментом. Обмажьте ребрышки глазурью и полейте соком, оставшимся после запекания.

Глазурь для мяса

5. Запекайте еще раз до образования красивой корочки при температуре 200°C в режиме с конвекцией.

Сколько запекать ребрышки

Готовые ребрышки лучше есть горячими!

Готовые ребрышки

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