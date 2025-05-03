Вкуснее и проще, чем шашлык: сочные запеченные свиные ребрышки в медово-чесночной глазури
Свиные ребрышки могут быть отличной альтернативой шашлыку. Для того, чтобы они были сочными и мягкими, мясо нужно хорошо замариновать и еще – в процессе запекания покрыть глазурью, которая и сделает мясо сочным.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных запеченных ребрышек с глазурью из меда и соуса барбекю.
Ингредиенты:
- Свиные ребра — 2 кг
- Соль крупная — 1 ч.л.
- Черный перец — 1 ч.л.
- Хмели-сунели — 1/2 ч.л.
Глазурь:
- Чеснок – 2 зуб.
- Горчица — 1/2 ч.л.
- Соус барбекю — 1 ст.л.
- Соль — по вкусу
- Растительное масло — 1 ст.л.
- Мед — 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
1. Подготовка ребрышек: снимите внутреннюю пленку с них и нарежьте их по косточкам.
2. Натрите ребрышки смесью соли, перца и хмели-сунели. Обжарьте на сковороде до золотистой корочки с каждой стороны. Заверните обжаренные ребрышки в два слоя пергамента и два слоя фольги и запекайте в духовке 2 часа при температуре 150°C.
3. Глазурь: смешайте чеснок, горчицу, соус барбекю, соль, растительное масло и мед.
4. Разверните ребрышки и выложите их на противень, застеленный пергаментом. Обмажьте ребрышки глазурью и полейте соком, оставшимся после запекания.
5. Запекайте еще раз до образования красивой корочки при температуре 200°C в режиме с конвекцией.
Готовые ребрышки лучше есть горячими!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: