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Вкуснее, чем мясо: хрустящие жареные цветки кабачков в кляре за 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
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Рецепт блюда

Цветы кабачков – настоящий деликатес, который чаще всего готовят в Греции, Италии и в Украине. Важно при приготовлении – сделать удачный кляр, чтобы они были хрустящими и сочными внутри, для этого подойдет например, из муки, яиц, сыра.

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Как вкусно приготовить кабачки

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных жаренных цветков кабачка, в кляре из яиц, молока и муки.

Ингредиенты:

  • 15 цветков кабачков

Кляр:

  • 100 мл молока
  • 3-4 столовые ложки муки
  • 1 яйцо
  • масло
  • черный молотый перец
  • соль

Способ приготовления:

1. Цветки кабачков очистить, аккуратно промыть и обсушить, выложить на дуршлаг.

Как вкусно приготовить цветки кабачка

2. Кляр: яйцо хорошо взбить, влейте молоко, слегка посолите и поперчите. Затем постепенно добавить просеянную муку и тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков, а тесто приобрело консистенцию густой сметаны.

Кляр для блюда

3. Пожарьте на сковороде до готовности.

Готовое блюдо

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