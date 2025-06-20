Вкуснее, чем мясо: хрустящие жареные цветки кабачков в кляре за 10 минут
Цветы кабачков – настоящий деликатес, который чаще всего готовят в Греции, Италии и в Украине. Важно при приготовлении – сделать удачный кляр, чтобы они были хрустящими и сочными внутри, для этого подойдет например, из муки, яиц, сыра.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных жаренных цветков кабачка, в кляре из яиц, молока и муки.
Ингредиенты:
- 15 цветков кабачков
Кляр:
- 100 мл молока
- 3-4 столовые ложки муки
- 1 яйцо
- масло
- черный молотый перец
- соль
Способ приготовления:
1. Цветки кабачков очистить, аккуратно промыть и обсушить, выложить на дуршлаг.
2. Кляр: яйцо хорошо взбить, влейте молоко, слегка посолите и поперчите. Затем постепенно добавить просеянную муку и тщательно перемешайте, чтобы не осталось комочков, а тесто приобрело консистенцию густой сметаны.
3. Пожарьте на сковороде до готовности.
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