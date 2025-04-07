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Вкуснее, чем любой салат: тартар из свеклы и соленых огурцов на каждый день

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,9 т.
Рецепт салата

Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок, а также икры. Еще свеклу можно мариновать, добавлять в консервацию.

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Что приготовить из свеклы

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного свекольного тартара, который готовится проще, чем винегрет.

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • свекла 250 г
  • огурца 100 г
  • лук 1/2 шт. 
  • горчица в зернах
  • масло растительное 
  • лимонный сок
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Свеклу отварите и нарежьте мелким кубиком вместе с солеными огурцами  и луком.

Свекла для блюда

2. Добавьте горчицу, масло, сок лимона и специи.

Приготовление блюда

Подавайте сразу, можно с тостами!

Готовый тартар

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