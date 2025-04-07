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Вкуснее, чем любой салат: тартар из свеклы и соленых огурцов на каждый день
Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок, а также икры. Еще свеклу можно мариновать, добавлять в консервацию.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного свекольного тартара, который готовится проще, чем винегрет.
Ингредиенты:
- свекла 250 г
- огурца 100 г
- лук 1/2 шт.
- горчица в зернах
- масло растительное
- лимонный сок
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Свеклу отварите и нарежьте мелким кубиком вместе с солеными огурцами и луком.
2. Добавьте горчицу, масло, сок лимона и специи.
Подавайте сразу, можно с тостами!
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