Вкуснее, чем любой салат: тартар из свеклы и соленых огурцов на каждый день

Свекла – идеальный овощ для приготовления вкусных и полезных салатов, закусок, а также икры. Еще свеклу можно мариновать, добавлять в консервацию.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного свекольного тартара, который готовится проще, чем винегрет.

Ингредиенты:

свекла 250 г

огурца 100 г

лук 1/2 шт.

горчица в зернах

масло растительное

лимонный сок

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Свеклу отварите и нарежьте мелким кубиком вместе с солеными огурцами и луком.

2. Добавьте горчицу, масло, сок лимона и специи.

Подавайте сразу, можно с тостами!

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